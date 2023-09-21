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Без майонеза: самый бюджетный салат из свеклы на каждый день
Свекла является очень бюджетным и при этом очень полезным и вкусным овощем, который может быть идеальной основой для приготовления салатов, закусок, борща, а также консервированных заправок для борща.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезного, вкусного свекольного салата с фетой, соусом бальзамик и орехами.
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- соус бальзамик
- оливковое масло
- орехи
- любой соленый сыр
- орегано
- соль
- сок лимона
- микс салат
Способ приготовления:
1. Свеклу нарежьте тонко на кружочки. Посолите, полейте бальзамиком, орегано.
2. Покрошите сыр, полейте оливковым маслом. Посыпьте порезанными орехами, сверху микс салат, полейте соком дольки лимона и можно есть!
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