Свекла является очень бюджетным и при этом очень полезным и вкусным овощем, который может быть идеальной основой для приготовления салатов, закусок, борща, а также консервированных заправок для борща.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезного, вкусного свекольного салата с фетой, соусом бальзамик и орехами.

Видео дня

Ингредиенты:

свекла – 3 шт.

соус бальзамик

оливковое масло

орехи

любой соленый сыр

орегано

соль

сок лимона

микс салат

Способ приготовления:

1. Свеклу нарежьте тонко на кружочки. Посолите, полейте бальзамиком, орегано.

2. Покрошите сыр, полейте оливковым маслом. Посыпьте порезанными орехами, сверху микс салат, полейте соком дольки лимона и можно есть!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: