Без майонеза: самый бюджетный салат из свеклы на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Без майонеза: самый бюджетный салат из свеклы на каждый день

Свекла является очень бюджетным и при этом очень полезным и вкусным овощем, который может быть идеальной основой для приготовления салатов, закусок, борща, а также консервированных заправок для борща. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезного, вкусного свекольного салата с фетой, соусом бальзамик и орехами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт. 
  • соус бальзамик
  • оливковое масло 
  • орехи
  • любой соленый сыр 
  • орегано
  • соль
  • сок лимона
  • микс салат

Способ приготовления: 

1. Свеклу нарежьте тонко на кружочки. Посолите, полейте бальзамиком, орегано.

Свекла для приготовления салата

2. Покрошите сыр, полейте оливковым маслом. Посыпьте порезанными орехами, сверху микс салат, полейте соком дольки лимона и можно есть!

Готовый салат

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