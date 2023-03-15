Без майонеза: сытный салат из куриного мяса с фасолью
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный и простой салат всего за 10 минут, выбирайте для этого продукты, которые не нужно предварительно готовить, например: рыбу, копченное филе или грудинку, овощи, тунец в масле, сельдь, зелень, сыр. Для того, чтобы салат был полезным, лучше всего его заправлять не майонезом, а йогуртом или маслом.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из куриного копченого мяса, с фасолью, который готовится всего 10 минут.
Ингредиенты:
- консервированная фасоль – 150 г
- кукуруза – 150 г
- морковь по-корейски – 100 г
- копченое куриное мясо – 300 г
- огурцы – 100 г
- соль, перец
- йогурт
Способ приготовления:
1. Нарежьте брусками огурцы.
2. Мясо нарежьте кубиком.
3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец, заправьте йогуртом и перемешайте.
Готовый салат можно есть сразу!
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