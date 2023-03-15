Если вы хотите приготовить вкусный, сытный и простой салат всего за 10 минут, выбирайте для этого продукты, которые не нужно предварительно готовить, например: рыбу, копченное филе или грудинку, овощи, тунец в масле, сельдь, зелень, сыр. Для того, чтобы салат был полезным, лучше всего его заправлять не майонезом, а йогуртом или маслом.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из куриного копченого мяса, с фасолью, который готовится всего 10 минут.

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Ингредиенты:

консервированная фасоль – 150 г

кукуруза – 150 г

морковь по-корейски – 100 г

копченое куриное мясо – 300 г

огурцы – 100 г

соль, перец

йогурт

Способ приготовления:

1. Нарежьте брусками огурцы.

2. Мясо нарежьте кубиком.

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец, заправьте йогуртом и перемешайте.

Готовый салат можно есть сразу!

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