Без майонеза: сытный салат из куриного мяса с фасолью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный салат с фасолью

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный и простой салат всего за 10 минут, выбирайте для этого продукты, которые не нужно предварительно готовить, например: рыбу, копченное филе или грудинку, овощи, тунец в масле, сельдь, зелень, сыр. Для того, чтобы салат был полезным, лучше всего его заправлять не майонезом, а йогуртом или маслом. 

Вкусный салат

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из куриного копченого мяса, с фасолью, который готовится всего 10 минут. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • консервированная фасоль – 150 г
  • кукуруза – 150 г
  • морковь по-корейски – 100 г
  • копченое куриное мясо – 300 г
  • огурцы – 100 г
  • соль, перец 
  • йогурт 

Способ приготовления:

1. Нарежьте брусками огурцы.

Свежие огурцы

2. Мясо нарежьте кубиком. 

Копченное филе

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец, заправьте йогуртом и перемешайте. 

Приготовление салата

Готовый салат можно есть сразу!

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