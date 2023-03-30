Лучший продукт для приготовления легких закусок и даже десертов – лаваш. Для начинки можно использовать: вареные яйца, зелень, рыбу, консервы, морепродукты, творог.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного рулета из лаваша, с начинкой из рыбы, сыра и зелени.

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Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

плавленный сыр или можно взять сливочно-творожный

салатные листья (шпинат, рукокола)

семга слабосоленая

Способ приготовления:

1. Начинка: плавленый сыр натрите на терке.

2. Рыбу порежьте произвольно.

3. Лаваш расстелите, смажьте тонким слоем сыра, сверху выложите зелень по всей поверхности и тонко нарезанную рыбу.

4. Заверните в тугой рулет, далее его в пищевую пленку и положите в холодильник на 1-2 часа.

5. Порежьте и подавайте.

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