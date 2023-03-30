Без майонеза: вкусный закусочный рулет из лаваша с начинкой за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный лаваш

Лучший продукт для приготовления легких закусок и даже десертов – лаваш. Для начинки можно использовать: вареные яйца, зелень, рыбу, консервы, морепродукты, творог. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного рулета из лаваша, с начинкой из рыбы, сыра и зелени. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • лаваш – 1 шт. 
  • плавленный сыр или можно взять сливочно-творожный
  • салатные листья (шпинат, рукокола)
  • семга слабосоленая

Способ приготовления:

1. Начинка: плавленый сыр натрите  на терке.

Из чего сделать начинку для лаваша

2. Рыбу порежьте произвольно.

3. Лаваш расстелите, смажьте тонким слоем сыра, сверху выложите зелень по всей поверхности и тонко нарезанную рыбу.

Домашний рулет из лаваша

4. Заверните в тугой рулет, далее его в пищевую пленку и положите в холодильник на 1-2 часа.

5. Порежьте и подавайте. 

Вкусная закуска

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