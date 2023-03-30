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Без майонеза: вкусный закусочный рулет из лаваша с начинкой за 10 минут
Лучший продукт для приготовления легких закусок и даже десертов – лаваш. Для начинки можно использовать: вареные яйца, зелень, рыбу, консервы, морепродукты, творог.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного рулета из лаваша, с начинкой из рыбы, сыра и зелени.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.
- плавленный сыр или можно взять сливочно-творожный
- салатные листья (шпинат, рукокола)
- семга слабосоленая
Способ приготовления:
1. Начинка: плавленый сыр натрите на терке.
2. Рыбу порежьте произвольно.
3. Лаваш расстелите, смажьте тонким слоем сыра, сверху выложите зелень по всей поверхности и тонко нарезанную рыбу.
4. Заверните в тугой рулет, далее его в пищевую пленку и положите в холодильник на 1-2 часа.
5. Порежьте и подавайте.
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