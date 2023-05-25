Без молока и сахара: безопасное домашнее мороженое из двух ингредиентов, которое можно есть детям

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт фруктового мороженого

Самое лучшее летнее угощение – мороженое. Сделать его можно из ягод, фруктов, молока. Если вы не хотите добавлять сахар, можно его заменить медом, но можно готовить и без. 

Домашнее мороженое

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего мороженого из клубники и банана. 

Рецепт мороженого
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Ингредиенты:

  • клубника
  • банан

Способ приготовления:

1. Нарежьте клубнику и банан на кусочки. Отправьте в морозилку на 1-2 часа.

Замороженные фрукты

2. Далее переложите в блендер и измельчите до однородности. 

Приготовление мороженого

3. Переложите в креманку и украсьте ягодами. 

Готовое мороженое

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