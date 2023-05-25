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Без молока и сахара: безопасное домашнее мороженое из двух ингредиентов, которое можно есть детям
Самое лучшее летнее угощение – мороженое. Сделать его можно из ягод, фруктов, молока. Если вы не хотите добавлять сахар, можно его заменить медом, но можно готовить и без.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего мороженого из клубники и банана.
Ингредиенты:
- клубника
- банан
Способ приготовления:
1. Нарежьте клубнику и банан на кусочки. Отправьте в морозилку на 1-2 часа.
2. Далее переложите в блендер и измельчите до однородности.
3. Переложите в креманку и украсьте ягодами.
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