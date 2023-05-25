Самое лучшее летнее угощение – мороженое. Сделать его можно из ягод, фруктов, молока. Если вы не хотите добавлять сахар, можно его заменить медом, но можно готовить и без.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего мороженого из клубники и банана.

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Ингредиенты:

клубника

банан

Способ приготовления:

1. Нарежьте клубнику и банан на кусочки. Отправьте в морозилку на 1-2 часа.

2. Далее переложите в блендер и измельчите до однородности.

3. Переложите в креманку и украсьте ягодами.

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