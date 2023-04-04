Без молока, кефира, йогурта и воды: пышные яблочные оладьи для быстрого завтрака
Самое простое блюдо для сытного завтрака – пышные оладьи. Готовить тесто для них можно на молоке, сметане, кефире, йогурте, сыворотке и даже воде. Для того, чтоб они были пышными добавьте обязательно разрыхлитель или соду. Для оригинального вкуса в тесто можно добавить яблоки, бананы, творог.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом пышных яблочных оладий, которые получатся очень вкусными и легкими.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Очищенные яблоки переложите в блендер и перебейте в пюре.
2. Туда добавьте яйца и просеянную муку с разрыхлителем, а также сахар. Перемешайте все до однородности.
3. Пожарьте оладьи на разогретой сковороде с обеих сторон.
Подавайте оладьи горячими, можно полить медом или сметаной!
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