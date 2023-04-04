Самое простое блюдо для сытного завтрака – пышные оладьи. Готовить тесто для них можно на молоке, сметане, кефире, йогурте, сыворотке и даже воде. Для того, чтоб они были пышными добавьте обязательно разрыхлитель или соду. Для оригинального вкуса в тесто можно добавить яблоки, бананы, творог.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом пышных яблочных оладий, которые получатся очень вкусными и легкими.

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Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Очищенные яблоки переложите в блендер и перебейте в пюре.

2. Туда добавьте яйца и просеянную муку с разрыхлителем, а также сахар. Перемешайте все до однородности.

3. Пожарьте оладьи на разогретой сковороде с обеих сторон.

Подавайте оладьи горячими, можно полить медом или сметаной!

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