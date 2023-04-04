Без молока, кефира, йогурта и воды: пышные яблочные оладьи для быстрого завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Без молока, кефира, йогурта и воды: пышные яблочные оладьи для быстрого завтрака

Самое простое блюдо для сытного завтрака – пышные оладьи. Готовить тесто для них можно на молоке, сметане, кефире, йогурте, сыворотке и даже воде. Для того, чтоб они были пышными добавьте обязательно разрыхлитель или соду. Для оригинального вкуса в тесто можно добавить яблоки, бананы, творог. 

Оладьи на йогурте

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом пышных яблочных оладий, которые получатся очень вкусными и легкими.

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Очищенные яблоки переложите в блендер и перебейте в пюре.

Тесто для оладий

2. Туда добавьте яйца и просеянную муку с разрыхлителем, а также сахар. Перемешайте все до однородности.

Тесто для яблочных оладий без кефира и молока

3. Пожарьте оладьи на разогретой сковороде с обеих сторон.

Жареные оладьи 

Подавайте оладьи горячими, можно полить медом или сметаной! 

Готовое блюдо

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