Без молока, сахара, яиц и выпечки: полезный десерт из трех ингредиентов для детей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без молока, сахара, яиц и выпечки: полезный десерт из трех ингредиентов для детей

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт, выбирайте для этого вместо теста – печенье, а вместо крема – йогурт. Для яркого вкуса можно добавить ягоды, шоколад. 

Легкий десерт

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом самого простого десерта из печенья и йогурта. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • Печенье 
  • Йогурт любой 
  • Ягоды 

Способ приготовления: 

1. Разомните печенье.

Основа для десерта

2. Выложите его первым слоем, далее йогурт и так пока не закончатся ингредиенты. Сверху украсьте ягодами. 

Готовый десерт

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