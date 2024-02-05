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Без молока, сахара, яиц и выпечки: полезный десерт из трех ингредиентов для детей
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт, выбирайте для этого вместо теста – печенье, а вместо крема – йогурт. Для яркого вкуса можно добавить ягоды, шоколад.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом самого простого десерта из печенья и йогурта.
Ингредиенты:
- Печенье
- Йогурт любой
- Ягоды
Способ приготовления:
1. Разомните печенье.
2. Выложите его первым слоем, далее йогурт и так пока не закончатся ингредиенты. Сверху украсьте ягодами.
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