Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт, выбирайте для этого вместо теста – печенье, а вместо крема – йогурт. Для яркого вкуса можно добавить ягоды, шоколад.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом самого простого десерта из печенья и йогурта.

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Ингредиенты:

Печенье

Йогурт любой

Ягоды

Способ приготовления:

1. Разомните печенье.

2. Выложите его первым слоем, далее йогурт и так пока не закончатся ингредиенты. Сверху украсьте ягодами.

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