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Без молока, сливок, сахара и яиц: домашнее эскимо из 2 ингредиентов
Один из самых востребованных летних продуктов – мороженое, которое любят взрослые и дети. Стоит отметить, что готовить его можно из фруктов, ягод, молока, сливок, а также из творога, шоколада, сгущенного молока.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего эскимо, который готовится всего из двух ингредиентов.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный – 200 г
- Шоколад молочный – 90 г
Способ приготовления:
1. Растопите шоколад.
2. Творог с шоколадом перебейте блендером до однородности.
3. Переложите в стеклянную форму застеленную пергаментом, поставьте в холодильник.
Порежьте готовое мороженое порционно и подавайте.
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