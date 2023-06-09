Без молока, сливок, сахара и яиц: домашнее эскимо из 2 ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
978
Мороженое без яиц, сахара и лактозы

Один из самых востребованных летних продуктов – мороженое, которое любят взрослые и дети. Стоит отметить, что готовить его можно из фруктов, ягод, молока, сливок, а также из творога, шоколада, сгущенного молока. 

Домашнее мороженое

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего эскимо, который готовится всего из двух ингредиентов. 

Рецепт мороженого
Видео дня

Ингредиенты:

  • Творог кисломолочный – 200 г
  • Шоколад молочный – 90 г

Способ приготовления:

1. Растопите шоколад. 

Растопленный шоколад

2. Творог с шоколадом перебейте блендером до однородности. 

Приготовление мороженого

3. Переложите в стеклянную форму застеленную пергаментом, поставьте в холодильник. 

Домашнее мороженое

Порежьте готовое мороженое порционно и подавайте.

Готовое мороженое

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты