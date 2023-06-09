Один из самых востребованных летних продуктов – мороженое, которое любят взрослые и дети. Стоит отметить, что готовить его можно из фруктов, ягод, молока, сливок, а также из творога, шоколада, сгущенного молока.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего эскимо, который готовится всего из двух ингредиентов.

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Ингредиенты:

Творог кисломолочный – 200 г

Шоколад молочный – 90 г

Способ приготовления:

1. Растопите шоколад.

2. Творог с шоколадом перебейте блендером до однородности.

3. Переложите в стеклянную форму застеленную пергаментом, поставьте в холодильник.

Порежьте готовое мороженое порционно и подавайте.

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