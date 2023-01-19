Без молока: тонкие блины, которые не рвутся
Блины – очень вкусное, домашнее блюдо из муки, яиц и молока, которые умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были эластичными и не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто растительное масло, теплое молоко. Стоит отметить, что еще очень удачные блины получаются и на сыворотке.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, ажурных блинов, которые получаются очень ароматными и удачными.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- яйца – 2 шт.
- сода – 0,3 ч. л.
- сыворотка – 500-550 мл
- сахар – 2-3 ст. л.
- соль – щепотка
- растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте муку и хорошо перемешайте.
2. Влейте 100 мл сыворотки, перемешайте, всыпьте муку, снова влейте сыворотку, перемешайте, влейте растительное масло и хорошо перемешайте.
3. Оставьте тесто на 10-15 минут, после можно жарить блины.
Подавайте блины со сметаной, ягодами, сгущенным молоком.
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