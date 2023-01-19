Блины – очень вкусное, домашнее блюдо из муки, яиц и молока, которые умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были эластичными и не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто растительное масло, теплое молоко. Стоит отметить, что еще очень удачные блины получаются и на сыворотке.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, ажурных блинов, которые получаются очень ароматными и удачными.

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Ингредиенты:

мука – 250 г

яйца – 2 шт.

сода – 0,3 ч. л.

сыворотка – 500-550 мл

сахар – 2-3 ст. л.

соль – щепотка

растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте муку и хорошо перемешайте.

2. Влейте 100 мл сыворотки, перемешайте, всыпьте муку, снова влейте сыворотку, перемешайте, влейте растительное масло и хорошо перемешайте.

3. Оставьте тесто на 10-15 минут, после можно жарить блины.

Подавайте блины со сметаной, ягодами, сгущенным молоком.

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