Оладьи – идеальная альтернатива пирогам и даже хлебу. При приготовлении оладий самое важно – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на дрожжах, с растительным маслом.

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Ингредиенты:

живые дрожжи – 25 г

вода теплая – 500 мл

мука – 540 гр

сахар – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

масло – 2 ст.л. + для жарки

Способ приготовления:

1. В теплой (не горячей) воде растворите дрожжи и сахар, перемешайте. Оставьте в теплом месте на 15-20 минут, чтобы началась реакция.

2. Добавьте соль и растительное масло, перемешайте венчиком до однородности. Просейте муку и вымешайте тесто и снова оставьте в теплом месте в час.

3. Жарьте с двух сторон на среднем огне по 2-3 минуты.

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