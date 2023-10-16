Без молока, яиц и кефира: пышные постные домашние оладьи, которые всегда получаются удачными
Оладьи – идеальная альтернатива пирогам и даже хлебу. При приготовлении оладий самое важно – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на дрожжах, с растительным маслом.
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Ингредиенты:
- живые дрожжи – 25 г
- вода теплая – 500 мл
- мука – 540 гр
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- масло – 2 ст.л. + для жарки
Способ приготовления:
1. В теплой (не горячей) воде растворите дрожжи и сахар, перемешайте. Оставьте в теплом месте на 15-20 минут, чтобы началась реакция.
2. Добавьте соль и растительное масло, перемешайте венчиком до однородности. Просейте муку и вымешайте тесто и снова оставьте в теплом месте в час.
3. Жарьте с двух сторон на среднем огне по 2-3 минуты.
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