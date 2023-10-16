Без молока, яиц и кефира: пышные постные домашние оладьи, которые всегда получаются удачными

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Оладьи – идеальная альтернатива пирогам и даже хлебу. При приготовлении оладий самое важно – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда. 

Домашние оладьи

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на дрожжах, с растительным маслом. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты: 

  • живые дрожжи – 25 г
  • вода теплая – 500 мл
  • мука – 540 гр
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • масло – 2 ст.л. + для жарки

Способ приготовления:

1. В теплой (не горячей) воде растворите дрожжи и сахар, перемешайте. Оставьте в теплом месте на 15-20 минут, чтобы началась реакция.

Тесто для постных оладий

2. Добавьте соль и растительное масло, перемешайте венчиком до однородности. Просейте муку и вымешайте тесто и снова оставьте в теплом месте в час.

Готовое тесто

3. Жарьте с двух сторон на среднем огне по 2-3 минуты.

Пышные оладьи

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