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Без молока, яиц и сахара: безопасное мороженое из двух ингредиентов, которое можно есть детям
Летом мороженое может заменить любой десерт. Готовить его лучше дома, из самых простых ингредиентов, даже без молока и сахара. Лучшими продуктами будут ягоды, фрукты и мед.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного, полезного домашнего мороженого, которое готовится из фруктов и ягод.
Ингредиенты:
- банан – 2 шт.
- замороженная вишня без костей – 100 г
- по желанию можете добавить сахарную пудру
Способ приготовления:
1. Нарежьте банан, заморозьте и после измельчите в блендере.
2. Добавьте вишню в банан и снова измельчите.
3. Переложите смесь в подходящую посуду, добавьте по желанию сахар или сахарную пудру, перемешайте.
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