Без молока, яиц и сахара: безопасное мороженое из двух ингредиентов, которое можно есть детям

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт фруктового мороженого

Летом мороженое может заменить любой десерт. Готовить его лучше дома, из самых простых ингредиентов, даже без молока и сахара. Лучшими продуктами будут ягоды, фрукты и мед. 

Домашнее мороженое

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного, полезного домашнего мороженого, которое готовится из фруктов и ягод. 

Рецепт мороженого
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Ингредиенты:

  • банан – 2 шт. 
  • замороженная вишня без костей – 100 г
  • по желанию можете добавить сахарную пудру

Способ приготовления:

1. Нарежьте банан, заморозьте и после измельчите в блендере.

Банан для мороженого

2. Добавьте вишню в банан и снова измельчите.

Мороженое из вишни и банана

3. Переложите смесь в подходящую посуду, добавьте по желанию сахар или сахарную пудру, перемешайте. 

Готовое мороженое

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