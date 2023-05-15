Летом мороженое может заменить любой десерт. Готовить его лучше дома, из самых простых ингредиентов, даже без молока и сахара. Лучшими продуктами будут ягоды, фрукты и мед.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного, полезного домашнего мороженого, которое готовится из фруктов и ягод.

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Ингредиенты:

банан – 2 шт.

замороженная вишня без костей – 100 г

по желанию можете добавить сахарную пудру

Способ приготовления:

1. Нарежьте банан, заморозьте и после измельчите в блендере.

2. Добавьте вишню в банан и снова измельчите.

3. Переложите смесь в подходящую посуду, добавьте по желанию сахар или сахарную пудру, перемешайте.

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