Без муки и сахара: как приготовить полезное овсяное печенье за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Без муки и сахара: как приготовить полезное овсяное печенье за 20 минут

Овсяное печенье – это очень вкусная и простая в приготовлении выпечка. Больше всего это печенье нравится тем, что его можно дополнять разными начинками: сухофруктами, шоколадом, орехами или ягодами.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овсяного печенья без муки и сахара.

Рецепт овсяного печенья без муки и сахара

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт
  • сметана с горкой – 1 ст. л.
  • овсяные хлопья – 100 г
  • изюм – 40 г
  • курага – 40 г
  • сода – 1\3 ч. л.
Видео дня

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья измельчить в блендере. Курагу порезать кубиками.

Овсяное печенье с сухофруктами

2. Яйцо взбить со сметаной до однородной консистенции, добавить соду, овсяные хлопья, курагу и изюм. Замесить густое тесто.

3. Влажными руками сформировать печенье, переложить в форму, застеленную пергаментом.

Домашнее овсяное печенье за 20 минут

4. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты