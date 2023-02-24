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Без муки и сахара: как приготовить полезное овсяное печенье за 20 минут
Овсяное печенье – это очень вкусная и простая в приготовлении выпечка. Больше всего это печенье нравится тем, что его можно дополнять разными начинками: сухофруктами, шоколадом, орехами или ягодами.
Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овсяного печенья без муки и сахара.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- сметана с горкой – 1 ст. л.
- овсяные хлопья – 100 г
- изюм – 40 г
- курага – 40 г
- сода – 1\3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья измельчить в блендере. Курагу порезать кубиками.
2. Яйцо взбить со сметаной до однородной консистенции, добавить соду, овсяные хлопья, курагу и изюм. Замесить густое тесто.
3. Влажными руками сформировать печенье, переложить в форму, застеленную пергаментом.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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