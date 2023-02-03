Без мяса и риса: маринованные голубцы, которые не нужно варить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без мяса и риса: маринованные голубцы, которые не нужно варить

Голубцы – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое умеет готовить каждая хозяйка. Готовить их можно по-разному, с мясом, без мяса, ленивые, без риса и с овощами.

Как приготовить вкусные голубцы

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт необычных маринованных голубцов, вкус которых вас точно удивит.

Голубцы без риса и мяса
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Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 3 зуб.
  • вода – 500 мл
  • уксус – 50 мл
  • сахар – 100 г

Способ приготовления:

1. Воду доведите до кипения, добавьте соль, пропарьте капусту.

Капуста для блюда

2. Морковь натрите, чеснок измельчите, обжарьте до золотистости.

Морковь для зажарки

3. Маринад: в воду добавьте уксус, соль и специи, доведите до кипения и кипятите около 2 минут на слабом огне.

Как приготовить вкусные голубцы по-новому 

4. Сформируйте голубцы: в остывшие капустные листья заверните зажарку. Переложите в подходящую посуду, залейте маринадом и оставьте на 25 минут. После можно подавать вкусно блюдо.

Готовые маринованные голубцы

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