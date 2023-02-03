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Без мяса и риса: маринованные голубцы, которые не нужно варить
Голубцы – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое умеет готовить каждая хозяйка. Готовить их можно по-разному, с мясом, без мяса, ленивые, без риса и с овощами.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт необычных маринованных голубцов, вкус которых вас точно удивит.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- вода – 500 мл
- уксус – 50 мл
- сахар – 100 г
Способ приготовления:
1. Воду доведите до кипения, добавьте соль, пропарьте капусту.
2. Морковь натрите, чеснок измельчите, обжарьте до золотистости.
3. Маринад: в воду добавьте уксус, соль и специи, доведите до кипения и кипятите около 2 минут на слабом огне.
4. Сформируйте голубцы: в остывшие капустные листья заверните зажарку. Переложите в подходящую посуду, залейте маринадом и оставьте на 25 минут. После можно подавать вкусно блюдо.