Котлеты можно готовить не только из мяса, но еще и из рыбы, рыбных консерв, овощей, сыра, риса, печени. Кулинары советуют для сочности котлет добавлять в фарш свежие тертые овощи.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных, сытных и простых в приготовлении котлет, основа которых – тунец и свежие овощи.

Ингредиенты:

Тунец – 1 б

Морковь – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Зелень

Соль, перец, специи

Сок 1/2 лимона

Яйца – 2-3 шт.

Мука – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тунец выложите в глубокую миску и разомните вилкой.

2. Морковь и кабачок натрите на большой терке и добавьте в тунец. Лук нарежьте кубиком, зелень измельчите и тоже добавьте в миску. Добавьте соль, перец, специи и сок лимона. Перемешайте.

3. В конце добавьте яйца и муку и снова перемешайте. Сформируйте руками котлеты.

4. Пожарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.

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