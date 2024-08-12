Без мяса: сочные котлеты из тунца, с овощами и специями по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Котлеты можно готовить не только из мяса, но еще и из рыбы, рыбных консерв, овощей, сыра, риса, печени. Кулинары советуют для сочности котлет добавлять в фарш свежие тертые овощи.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных, сытных и простых в приготовлении котлет, основа которых – тунец и свежие овощи.
Ингредиенты:
- Тунец – 1 б
- Морковь – 1 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Зелень
- Соль, перец, специи
- Сок 1/2 лимона
- Яйца – 2-3 шт.
- Мука – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тунец выложите в глубокую миску и разомните вилкой.
2. Морковь и кабачок натрите на большой терке и добавьте в тунец. Лук нарежьте кубиком, зелень измельчите и тоже добавьте в миску. Добавьте соль, перец, специи и сок лимона. Перемешайте.
3. В конце добавьте яйца и муку и снова перемешайте. Сформируйте руками котлеты.
4. Пожарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
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