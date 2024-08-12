Без мяса: сочные котлеты из тунца, с овощами и специями по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без мяса: сочные котлеты из тунца, с овощами и специями по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Котлеты можно готовить не только из мяса, но еще и из рыбы, рыбных консерв, овощей, сыра, риса, печени. Кулинары советуют для сочности котлет добавлять в фарш свежие тертые овощи. 

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Домашние котлеты

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных, сытных и простых в приготовлении котлет, основа которых – тунец и свежие овощи.

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Тунец – 1 б
  • Морковь – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Лук – 1 шт. 
  • Зелень 
  • Соль, перец, специи 
  • Сок 1/2 лимона
  • Яйца – 2-3 шт. 
  • Мука – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тунец выложите в глубокую миску и разомните вилкой.

Тунец для котлет

2. Морковь и кабачок натрите на большой терке и добавьте в тунец. Лук нарежьте кубиком, зелень измельчите и тоже добавьте в миску. Добавьте соль, перец, специи и сок лимона. Перемешайте. 

Приготовление фарша

3. В конце добавьте яйца и муку и снова перемешайте. Сформируйте руками котлеты. 

Сколько жарить котлеты

4. Пожарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые котлеты

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