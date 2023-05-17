Без печени: вкусный и пикантный паштет за 15 минут из бюджетных продуктов
Грибы могут быть не только продуктом для приготовления начинки для пирогов, но еще и основой для пикантных паштетов. Еще паштеты можно готовить из фасоли, кабачков, нутта.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного паштета из фасоли, грибов и специями, который получится очень пикантным.
Ингредиенты:
- фасоль консервированная – 200 г
- масло сливочное – 40 г
- шампиньоны – 400 г
- лук – 80 г
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны почистите, порежьте произвольно. Обжарьте на масле, до момента, пока не улетучится вся жидкость, периодически помешивая.
2. Добавьте порезанный лук и обжарьте, пока грибы не станут золотистыми, время от времени перемешивая.
3. Переложите в чашу блендера фасоль, пожаренные грибы с луком, посолите, добавьте перец и измельчите до однородной консистенции. Дайте паштету остыть.
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