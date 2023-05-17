Без печени: вкусный и пикантный паштет за 15 минут из бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Рецепт паштета

Грибы могут быть не только продуктом для приготовления начинки для пирогов, но еще и основой для пикантных паштетов. Еще паштеты можно готовить из фасоли, кабачков, нутта. 

Постный паштет из шампиньонов

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного паштета из фасоли, грибов и специями, который получится очень пикантным. 

Рецепт паштета
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Ингредиенты:

  • фасоль консервированная – 200 г
  • масло сливочное – 40 г
  • шампиньоны – 400 г
  • лук – 80 г
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны почистите, порежьте произвольно. Обжарьте на масле, до момента, пока не улетучится вся жидкость, периодически помешивая.

Грибы с луком

2. Добавьте порезанный лук и обжарьте, пока грибы не станут золотистыми, время от времени перемешивая.

Приготовление паштета

3. Переложите в чашу блендера фасоль, пожаренные грибы с луком, посолите, добавьте перец и измельчите до однородной консистенции. Дайте паштету остыть.

Паштет из грибов

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