Грибы могут быть не только продуктом для приготовления начинки для пирогов, но еще и основой для пикантных паштетов. Еще паштеты можно готовить из фасоли, кабачков, нутта.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного паштета из фасоли, грибов и специями, который получится очень пикантным.

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Ингредиенты:

фасоль консервированная – 200 г

масло сливочное – 40 г

шампиньоны – 400 г

лук – 80 г

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны почистите, порежьте произвольно. Обжарьте на масле, до момента, пока не улетучится вся жидкость, периодически помешивая.

2. Добавьте порезанный лук и обжарьте, пока грибы не станут золотистыми, время от времени перемешивая.

3. Переложите в чашу блендера фасоль, пожаренные грибы с луком, посолите, добавьте перец и измельчите до однородной консистенции. Дайте паштету остыть.

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