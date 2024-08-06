Без риса: легкие и вкусные голубцы из кабачков для ужина
Из кабачков можно готовить очень много вкусных и легких блюд, среди которых – салаты, соте, мусака, а также запеканки, икру, соусы. Еще их можно вкусно консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких в приготовлении ленивых голубцов из кабачков.
Ингредиенты:
- кабачки(2-3 небольших)
- фарш (куриный примерно 350г)
- зажарка из моркови и лука (1/2 небольшой морковки и 0,5 луковицы)
- рис 3 ст.л.
- томатная паста или томаты, которые нужно немного разбавить водой
- соль и перец, любимые специи
Способ приготовления:
1. Сделайте из овощей зажарку, добавьте к фаршу, добавьте специи, затем смешиваем с сырым рисом.
2. Нарежьте на слайсы кабачок с помощью овощечистки и сформируйте голубцы: выложите на кабачок фарш, сверните.
3. Выложите голубцы в форму для запекания, залейте томатным соусом (его тоже приправляем) и запекайте при 180 С приблизительно 40 минут.
Готовые голубцы будут вкусными в горячем и холодном виде!
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