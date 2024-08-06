Голубцы из кабачков

Из кабачков можно готовить очень много вкусных и легких блюд, среди которых – салаты, соте, мусака, а также запеканки, икру, соусы. Еще их можно вкусно консервировать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких в приготовлении ленивых голубцов из кабачков.

Ингредиенты:

кабачки(2-3 небольших)

фарш (куриный примерно 350г)

зажарка из моркови и лука (1/2 небольшой морковки и 0,5 луковицы)

рис 3 ст.л.

томатная паста или томаты, которые нужно немного разбавить водой

соль и перец, любимые специи

Способ приготовления:

1. Сделайте из овощей зажарку, добавьте к фаршу, добавьте специи, затем смешиваем с сырым рисом.

2. Нарежьте на слайсы кабачок с помощью овощечистки и сформируйте голубцы: выложите на кабачок фарш, сверните.

3. Выложите голубцы в форму для запекания, залейте томатным соусом (его тоже приправляем) и запекайте при 180 С приблизительно 40 минут.

Готовые голубцы будут вкусными в горячем и холодном виде!

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