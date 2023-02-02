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Без сахара и выпекания: кокосовые конфеты "Рафаэлло" за 10 минут
Популярные кокосовые конфеты "Рафаэлло" очень легко приготовить в домашних условиях. Ведь для этого нужно всего три главных ингредиента, а весь процесс приготовления займет не больше 10 минут.
Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кокосовых конфет "Рафаэлло".
Ингредиенты:
- кокосовая стружка – 180 г
- сгущенка неваренная – 200 мл
- миндаль/фундук
Способ приготовления:
1. Смешать кокосовую стружку (150 г) и сгущенку. Перемешать с помощью лопатки до густой однородной массы.
2. Орехи промыть и просушить салфетками.
3. Из полученной кокосовой массы сформировать круглые конфеты, завернув внутрь орех.
4. Готовые конфеты обвалять в кокосовой стружке и оставить в холодильнике на 1 час.
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