Без сахара и выпекания: простой рецепт домашних конфет за 10 минут
Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. Все потому, что в их основе – сухофрукты, орехи иногда можно добавлять овсяные хлопья и черный шоколад. Наибольшее их преимущество в том, что конфеты не нужно выпекать и на приготовление вы потратите минимум времени.
Фудблогер Виктория Подольчак (imapersimmon) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных домашних конфет с овсяными хлопьями, сухофруктами, шоколадом и орехами.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 65 г
- орехи – 75 г
- шоколад – 40 г
- изюм – 45 г
- кленовый сироп – 85 мл
- сушеная клюква – 30 г
- арахисовая паста – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Все необходимые ингредиенты следует поместить в блендер и взбить до однородности (но не до полного измельчения).
2. Из полученной массы сформировать небольшие по размеру шарики.
3. По желанию шарики можно обвалять в кунжуте или есть в таком виде.
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