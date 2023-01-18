Без сахара и выпекания: простой рецепт домашних конфет за 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Без сахара и выпекания: простой рецепт домашних конфет за 10 минут

Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. Все потому, что в их основе – сухофрукты, орехи иногда можно добавлять овсяные хлопья и черный шоколад. Наибольшее их преимущество в том, что конфеты не нужно выпекать и на приготовление вы потратите минимум времени.

Фудблогер Виктория Подольчак (imapersimmon) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных домашних конфет с овсяными хлопьями, сухофруктами, шоколадом и орехами.

Рецепт домашних конфет без сахара и выпечки

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 65 г
  • орехи – 75 г
  • шоколад – 40 г
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  • изюм – 45 г
  • кленовый сироп – 85 мл
  • сушеная клюква – 30 г
  • арахисовая паста – 1 ч. л.
Домашние конфеты из сухофруктов, орехов и шоколада

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты следует поместить в блендер и взбить до однородности (но не до полного измельчения).

2. Из полученной массы сформировать небольшие по размеру шарики.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты без сахара

3. По желанию шарики можно обвалять в кунжуте или есть в таком виде.

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