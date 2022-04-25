Без сахара и яиц: хрустящее овсяное печенье за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Без сахара и яиц: хрустящее овсяное печенье за 20 минут

Овсяное печенье – это один из самых любимых и простых видов домашнего печенья. Причинами является простота и быстрота приготовления, польза овсянки и возможность сочетать с другими ингредиентами: шоколадом, изюмом или орехами. Такой десерт с легкостью и без лишних хлопот можно приготовить всего за 20 минут.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального овсяного печенья без сахара, яиц и сливочного масла.

Рецепт овсяного печенья без сахара, яиц и сливочного масла

Ингредиенты:

  • овсяная мука – 80 г

  • овсянка быстрого приготовления – 40 г

Видео дня

  • разрыхлитель – 1\4 ч. л.

  • соль – щепотка

  • масло – 3 ст. л.

  • кленовый сироп\мед – 3 ст. л.

Овсянка для печенья

Дополнительно:

  • кокосовая стружка – 20 г

  • измельченные орехи – 20 г

  • изюм

  • измельченный шоколад – 20 г

Способ приготовления:

1. Смешать сухие ингредиенты: овсянку, муку, разрыхлитель, соль.

Овсяное печенье за 20 минут

2. Добавить к ним сироп и растительное масло.

3. Также по желанию можно добавить орехи или шоколад с изюмом. Если плохо лепится тесто, добавить еще немного растительного масла.

Орехи и сухофрукты для печенья

4. Влажными руками сформировать печенье и выложить на противень.

5. Поставить печенье в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут.

Как приготовить хрустящее овсяное печенье

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты