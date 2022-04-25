Без сахара и яиц: хрустящее овсяное печенье за 20 минут
Овсяное печенье – это один из самых любимых и простых видов домашнего печенья. Причинами является простота и быстрота приготовления, польза овсянки и возможность сочетать с другими ингредиентами: шоколадом, изюмом или орехами. Такой десерт с легкостью и без лишних хлопот можно приготовить всего за 20 минут.
Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального овсяного печенья без сахара, яиц и сливочного масла.
Ингредиенты:
овсяная мука – 80 г
овсянка быстрого приготовления – 40 г
разрыхлитель – 1\4 ч. л.
соль – щепотка
масло – 3 ст. л.
кленовый сироп\мед – 3 ст. л.
Дополнительно:
кокосовая стружка – 20 г
измельченные орехи – 20 г
изюм
измельченный шоколад – 20 г
Способ приготовления:
1. Смешать сухие ингредиенты: овсянку, муку, разрыхлитель, соль.
2. Добавить к ним сироп и растительное масло.
3. Также по желанию можно добавить орехи или шоколад с изюмом. Если плохо лепится тесто, добавить еще немного растительного масла.
4. Влажными руками сформировать печенье и выложить на противень.
5. Поставить печенье в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут.
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