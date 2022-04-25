Овсяное печенье – это один из самых любимых и простых видов домашнего печенья. Причинами является простота и быстрота приготовления, польза овсянки и возможность сочетать с другими ингредиентами: шоколадом, изюмом или орехами. Такой десерт с легкостью и без лишних хлопот можно приготовить всего за 20 минут.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального овсяного печенья без сахара, яиц и сливочного масла.

Ингредиенты:

овсяная мука – 80 г

овсянка быстрого приготовления – 40 г

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разрыхлитель – 1\4 ч. л.

соль – щепотка

масло – 3 ст. л.

кленовый сироп\мед – 3 ст. л.

Дополнительно:

кокосовая стружка – 20 г

измельченные орехи – 20 г

изюм

измельченный шоколад – 20 г

Способ приготовления:

1. Смешать сухие ингредиенты: овсянку, муку, разрыхлитель, соль.

2. Добавить к ним сироп и растительное масло.

3. Также по желанию можно добавить орехи или шоколад с изюмом. Если плохо лепится тесто, добавить еще немного растительного масла.

4. Влажными руками сформировать печенье и выложить на противень.

5. Поставить печенье в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут.

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