Без сырых яиц: безопасный домашний майонез на молоке на 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
384
Рецепт майонеза

Самый простой соус для салатов – майонез, который придает блюдам приятного вкуса, но, если это только домашний майонез. Готовится он очень быстро и просто, для этого достаточно минимум ингредиентов. Стоит отметить, что делать его можно и без сырых яиц. 

Домашний майонез

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого майонеза на варенных яйцах, с растительным маслом, лимонным соком. 

Рецепт майонеза
Видео дня

Ингредиенты:

  • Сваренные вкрутую желтки – 4 шт.
  • Молоко – 120 мл
  • Масло растительное – 360 мл
  • Соль – 1/2 ч. л. 
  • Сахар – 1,5 ч. л. 
  • Горчица – 1,5 ч. л. 
  • Лимонный сок – 2 ст. л. 

Способ приготовления:

1. В посуду для взбивания насыпьте соль, сахар, молоко и растительное масло. Погромным блендером взбейте до однородности.

Приготовление майонеза

2.  Желтки с лимонным соком и горчицей разотрите вилкой и после добавьте в майонезную массу и снова все тщательно взбейте блендером.

Как приготовить домашний майонез с вареными желтками

Готовый майонез можно хранить в закрытой посуде до 5-6 дней!

Готовый майонез

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты