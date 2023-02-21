Самый простой соус для салатов – майонез, который придает блюдам приятного вкуса, но, если это только домашний майонез. Готовится он очень быстро и просто, для этого достаточно минимум ингредиентов. Стоит отметить, что делать его можно и без сырых яиц.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого майонеза на варенных яйцах, с растительным маслом, лимонным соком.

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Ингредиенты:

Сваренные вкрутую желтки – 4 шт.

Молоко – 120 мл

Масло растительное – 360 мл

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1,5 ч. л.

Горчица – 1,5 ч. л.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В посуду для взбивания насыпьте соль, сахар, молоко и растительное масло. Погромным блендером взбейте до однородности.

2. Желтки с лимонным соком и горчицей разотрите вилкой и после добавьте в майонезную массу и снова все тщательно взбейте блендером.

Готовый майонез можно хранить в закрытой посуде до 5-6 дней!

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