Без сырых яиц: безопасный домашний майонез на молоке на 5 минут
Самый простой соус для салатов – майонез, который придает блюдам приятного вкуса, но, если это только домашний майонез. Готовится он очень быстро и просто, для этого достаточно минимум ингредиентов. Стоит отметить, что делать его можно и без сырых яиц.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого майонеза на варенных яйцах, с растительным маслом, лимонным соком.
Ингредиенты:
- Сваренные вкрутую желтки – 4 шт.
- Молоко – 120 мл
- Масло растительное – 360 мл
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1,5 ч. л.
- Горчица – 1,5 ч. л.
- Лимонный сок – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. В посуду для взбивания насыпьте соль, сахар, молоко и растительное масло. Погромным блендером взбейте до однородности.
2. Желтки с лимонным соком и горчицей разотрите вилкой и после добавьте в майонезную массу и снова все тщательно взбейте блендером.
Готовый майонез можно хранить в закрытой посуде до 5-6 дней!
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