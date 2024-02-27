"Тирамису" в классическом варианте готовится с сырыми яйцами, но, стоит отметить, что лучше готовить без них, так вы точно будете уверенны в безопасности десерта. Вместо этого можно приготовить крем из сливок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Тирамису", который готовится бе сырых яиц.

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Ингредиенты:

Печенье савоярди – 24-25 шт.

Кофе растворимый или заварной – 3 ч.л. с горкой + вода 350 мл

Алкоголь (ром) – 50-55 мл

Сливки 33% – 300 мл

Маскарпонне – 500 г

Сахарная пудра – 100 (150 гр если любите, чтобы было сладкое очень)

Ванилин

Можно взять 300 гр маскарпонне и 500 мл сливок 33%

Способ приготовления:

1️. Кофе заварите или растворимый залейте кипятком, добавьте алкоголь и охладите до комнатной температуры.

2️. Холодные сливки взбейте, добавить сыр, сахарную пудру (если любите сладкие десерты добавьте 150 гр сахарной пудры, учтите, что савоярды сладкие) и ванилин или ванильный сахар. Взбейте все до однородной консистенции и перекладываем в кондитерский пакет/мешок.

3️. Печенье окуните в кофе с алкоголем на 1-2 секунды, далее выкладывайте его в форму, сверху крем, снова печенье и крем.

4. Поставьте десерт в холодильник. Перед подачей украсьте какао!

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