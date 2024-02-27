Без сырых яиц: безопасный домашний "Тирамису" за считанные минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Без сырых яиц: безопасный домашний 'Тирамису' за считанные минуты

"Тирамису" в классическом варианте готовится с сырыми яйцами, но, стоит отметить, что лучше готовить без них, так вы точно будете уверенны в безопасности десерта. Вместо этого можно приготовить крем из сливок.

Домашний ''Тирамису''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Тирамису", который готовится бе сырых яиц.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • Печенье савоярди – 24-25 шт.
  • Кофе растворимый или заварной – 3 ч.л. с горкой + вода 350 мл
  • Алкоголь (ром) – 50-55 мл
  • Сливки 33% – 300 мл
  • Маскарпонне – 500 г
  • Сахарная пудра – 100 (150 гр если любите, чтобы было сладкое очень)
  • Ванилин
  • Можно взять 300 гр маскарпонне и 500 мл сливок 33%

Способ приготовления:

1️. Кофе заварите или растворимый залейте кипятком, добавьте алкоголь и охладите до комнатной температуры. 

Кофе для печенья

2️. Холодные сливки взбейте, добавить сыр, сахарную пудру (если любите сладкие десерты добавьте 150 гр сахарной пудры, учтите, что савоярды сладкие) и ванилин или ванильный сахар. Взбейте все до однородной консистенции и перекладываем в кондитерский пакет/мешок.

Крем для десерта

3️. Печенье окуните в кофе с алкоголем на 1-2 секунды, далее выкладывайте его в форму, сверху крем, снова печенье и крем.

Приготовление десерта

4. Поставьте десерт в холодильник. Перед подачей украсьте какао!

Готовый ''Тирамису''

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