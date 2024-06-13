Без сырых яиц, кофе и алкоголя: вкусный клубничный тирамису за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без сырых яиц, кофе и алкоголя: вкусный клубничный тирамису за 10 минут

Один из самых вкусных, легких десертов – тирамису. Готовить его можно не только с кофе, алкоголем и сырыми яйцами, но и просто заменив эти продукты например, ягодным сиропом. 

Вкусный клубничный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного летнего тирамису с клубникой, который очень быстро готовится и главное – без сырых яиц! 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • сливки – 250 мл
  • маскарпоне – 500 г
  • сахарная пудра – 200 г
  • клубника – 400 г
  • савоярди – 200 г

Способ приготовления: 

1. Клубнику измельчите до состояния пюре.

Клубника для пюре

2. Сливки взбейте до стойких пиков. Добавьте маскарпоне и сахарную пудру, взбейте на низких оборотах.

Приготовление десерта

3. Выложите слой печенья в клубнике, сверху полейте немного пюре клубничного, далее слой крема, снова слой печенья и крема и сверху слой клубники.

Крем для десерта

Поставьте десерт в холодильник на 4 часа или ночь!

Готовый десерт

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