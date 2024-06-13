Один из самых вкусных, легких десертов – тирамису. Готовить его можно не только с кофе, алкоголем и сырыми яйцами, но и просто заменив эти продукты например, ягодным сиропом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного летнего тирамису с клубникой, который очень быстро готовится и главное – без сырых яиц!

Ингредиенты:

сливки – 250 мл

маскарпоне – 500 г

сахарная пудра – 200 г

клубника – 400 г

савоярди – 200 г

Способ приготовления:

1. Клубнику измельчите до состояния пюре.

2. Сливки взбейте до стойких пиков. Добавьте маскарпоне и сахарную пудру, взбейте на низких оборотах.

3. Выложите слой печенья в клубнике, сверху полейте немного пюре клубничного, далее слой крема, снова слой печенья и крема и сверху слой клубники.

Поставьте десерт в холодильник на 4 часа или ночь!

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