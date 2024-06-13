Без сырых яиц, кофе и алкоголя: вкусный клубничный тирамису за 10 минут
Один из самых вкусных, легких десертов – тирамису. Готовить его можно не только с кофе, алкоголем и сырыми яйцами, но и просто заменив эти продукты например, ягодным сиропом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного летнего тирамису с клубникой, который очень быстро готовится и главное – без сырых яиц!
Ингредиенты:
- сливки – 250 мл
- маскарпоне – 500 г
- сахарная пудра – 200 г
- клубника – 400 г
- савоярди – 200 г
Способ приготовления:
1. Клубнику измельчите до состояния пюре.
2. Сливки взбейте до стойких пиков. Добавьте маскарпоне и сахарную пудру, взбейте на низких оборотах.
3. Выложите слой печенья в клубнике, сверху полейте немного пюре клубничного, далее слой крема, снова слой печенья и крема и сверху слой клубники.
Поставьте десерт в холодильник на 4 часа или ночь!
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