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Без теста и выпечки: десерт из персиков, с мороженым и орешками
Сочные, вкусные, ароматные, сладкие персики – один из самых вкусных и полезных фруктов. Их лучше всего есть в сыром виде, а еще можно добавлять в пироги, торты, еще можно делать желе, варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из персиков с мороженным.
Ингредиенты:
- Спелые персики
- Мороженое
- Сливочное масло
- Сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Персики порежьте на две части.
2. Масло сливочное растапливаем, посыпьте сахаром и жарьте до корочки.
3. Переложите на блюдо, сверху мороженое и посыпьте орешками!
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