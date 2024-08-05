Без теста и выпечки: десерт из персиков, с мороженым и орешками

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без теста и выпечки: десерт из персиков, с мороженым и орешками

Сочные, вкусные, ароматные, сладкие персики – один из самых вкусных и полезных фруктов. Их лучше всего есть в сыром виде, а еще можно добавлять в пироги, торты,  еще можно делать желе, варенье. 

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Полезные персики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из персиков с мороженным. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • Спелые персики
  • Мороженое
  • Сливочное масло
  • Сахар – 1 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Персики порежьте на две части.

Персики для десерта

2. Масло сливочное растапливаем, посыпьте сахаром и жарьте до корочки.

Масло и сахар

3. Переложите на блюдо, сверху мороженое и посыпьте орешками!

Готовый десерт

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