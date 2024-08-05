Сочные, вкусные, ароматные, сладкие персики – один из самых вкусных и полезных фруктов. Их лучше всего есть в сыром виде, а еще можно добавлять в пироги, торты, еще можно делать желе, варенье.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из персиков с мороженным.

Ингредиенты:

Спелые персики

Мороженое

Сливочное масло

Сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Персики порежьте на две части.

2. Масло сливочное растапливаем, посыпьте сахаром и жарьте до корочки.

3. Переложите на блюдо, сверху мороженое и посыпьте орешками!

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