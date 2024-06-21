Без теста: ленивые хачапури с сыром и желтком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без теста: ленивые хачапури с сыром и желтком

Хачапури можно готовить как с тестом, так и без, заменив его например питой, лавашем. Чтобы блюдо было сочным, не жалейте сыра.

Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури, которые готовятся без замеса теста.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Пита – 3 шт.
  • Сыр – 300 г
  • Брынза – 200 г
  • Яйцо (желтки) – 3 шт.
  • Зелень
  • Масло для смазки
  • Сухой чеснок, соль, паприка или прованские травы

Способ приготовления:

1. Смешайте кисломолочный творог с моцареллой (если хотите чтобы тянулся), фетой (но тогда пробуйте на соль) или любым твердым, перемешайте в однородную пасту. Добавьте специи по вкусу.

Сырная начинка

2. В пите отрежьте часть макушки, во внутрь выложите творожную массу, смажьте края теста маслом и запекайте 10 минут при 180 С.

Приготовление блюда

Достаем, в середину выложите желток и запекайте еще 5-10 минут!

Готовые хачапури

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