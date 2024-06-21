Без теста: ленивые хачапури с сыром и желтком
Хачапури можно готовить как с тестом, так и без, заменив его например питой, лавашем. Чтобы блюдо было сочным, не жалейте сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури, которые готовятся без замеса теста.
Ингредиенты:
- Пита – 3 шт.
- Сыр – 300 г
- Брынза – 200 г
- Яйцо (желтки) – 3 шт.
- Зелень
- Масло для смазки
- Сухой чеснок, соль, паприка или прованские травы
Способ приготовления:
1. Смешайте кисломолочный творог с моцареллой (если хотите чтобы тянулся), фетой (но тогда пробуйте на соль) или любым твердым, перемешайте в однородную пасту. Добавьте специи по вкусу.
2. В пите отрежьте часть макушки, во внутрь выложите творожную массу, смажьте края теста маслом и запекайте 10 минут при 180 С.
Достаем, в середину выложите желток и запекайте еще 5-10 минут!
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