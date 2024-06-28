Без теста: полезный пирог с сырой и овощами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без теста: полезный пирог с сырой и овощами

Если вы хотите приготовить вкусный пирог, но не хотите использовать для приготовления муку и делать тесто, его можно легко заменить лавашом и просто овощами. Для начинки летом лучше использовать свежие овощи, рыбу, морепродукты. 

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Из чего приготовить пирог без теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога, который готовится без теста.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • Яйца – 5 шт.
  • Сливки – 200 мл
  • Брокколи – 150 г
  • Рыба красная (или филейные обрезки) – 150 г
  • Помидоры черри – 6-8 шт.
  • Моцарелла
  • Соль
  • Лимонный перец
  • Базилик сушеный

Способ приготовления:

1. Выложить в форму с пергаментом брокколи, рыбу, помидоры и сыр.

Приготовление пирога

2. Смешать яйца со сливками, специями и залейте в форму.

Заливка для пирога

3. Выпекать при температуре 200 С в течение 20-25 минут.

Готовый пирог

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