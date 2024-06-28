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Без теста: полезный пирог с сырой и овощами
Если вы хотите приготовить вкусный пирог, но не хотите использовать для приготовления муку и делать тесто, его можно легко заменить лавашом и просто овощами. Для начинки летом лучше использовать свежие овощи, рыбу, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога, который готовится без теста.
Ингредиенты:
- Яйца – 5 шт.
- Сливки – 200 мл
- Брокколи – 150 г
- Рыба красная (или филейные обрезки) – 150 г
- Помидоры черри – 6-8 шт.
- Моцарелла
- Соль
- Лимонный перец
- Базилик сушеный
Способ приготовления:
1. Выложить в форму с пергаментом брокколи, рыбу, помидоры и сыр.
2. Смешать яйца со сливками, специями и залейте в форму.
3. Выпекать при температуре 200 С в течение 20-25 минут.
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