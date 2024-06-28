Если вы хотите приготовить вкусный пирог, но не хотите использовать для приготовления муку и делать тесто, его можно легко заменить лавашом и просто овощами. Для начинки летом лучше использовать свежие овощи, рыбу, морепродукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога, который готовится без теста.

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Сливки – 200 мл

Брокколи – 150 г

Рыба красная (или филейные обрезки) – 150 г

Помидоры черри – 6-8 шт.

Моцарелла

Соль

Лимонный перец

Базилик сушеный

Способ приготовления:

1. Выложить в форму с пергаментом брокколи, рыбу, помидоры и сыр.

2. Смешать яйца со сливками, специями и залейте в форму.

3. Выпекать при температуре 200 С в течение 20-25 минут.

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