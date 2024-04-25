Без теста, яиц, сахара, муки: вкусный и полезный десерт из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Шоколадный десерт

Домашние десерты можно готовить не только из теста, а просто заменив его например бананами, печеньем. Для начинки можно использовать орехи, сухофрукты, сгущенное молоко. 

Вкусный десерт из банана

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта без выпечки, теста, муки и яиц. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 очень спелых банана
  • 150 г черного растопленного 56% шоколада

Способ приготовления: 

1. Бананы разомните вилкой или блендером. 

Бананы для десерта

2. Растопите шоколад и добавьте к бананам, перемешайте.

Шоколадная смесь

3. Разлейте готовую смесь в подходящую посуду, накройте пленкой и поставьте в холодильник.

Приготовление десерта

При подаче присыпьте какао!

Готовый десерт

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