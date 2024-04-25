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Без теста, яиц, сахара, муки: вкусный и полезный десерт из двух ингредиентов
Домашние десерты можно готовить не только из теста, а просто заменив его например бананами, печеньем. Для начинки можно использовать орехи, сухофрукты, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта без выпечки, теста, муки и яиц.
Ингредиенты на 2 порции:
- 2 очень спелых банана
- 150 г черного растопленного 56% шоколада
Способ приготовления:
1. Бананы разомните вилкой или блендером.
2. Растопите шоколад и добавьте к бананам, перемешайте.
3. Разлейте готовую смесь в подходящую посуду, накройте пленкой и поставьте в холодильник.
При подаче присыпьте какао!
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