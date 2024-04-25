Домашние десерты можно готовить не только из теста, а просто заменив его например бананами, печеньем. Для начинки можно использовать орехи, сухофрукты, сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта без выпечки, теста, муки и яиц.

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Ингредиенты на 2 порции:

2 очень спелых банана

150 г черного растопленного 56% шоколада

Способ приготовления:

1. Бананы разомните вилкой или блендером.

2. Растопите шоколад и добавьте к бананам, перемешайте.

3. Разлейте готовую смесь в подходящую посуду, накройте пленкой и поставьте в холодильник.

При подаче присыпьте какао!

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