Яйца – полезный и ценный продукт для завтрака. Из них можно приготовить вкусную яичницу, омлет, глазунью, а также сварить пашот.

Нутрициолог Елена Метельская (olena_metelska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального яйца пашот, который вы приготовите за 3 минуты без использования уксуса, воронки и пакета.

Ингредиенты:

яйцо

вода для варки

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно тщательно вымыть яйцо и осторожно разбить его в маленькое ситечко так, чтобы желток оставался целым.

2. Процедить лишний жидкий белок.

3. Далее нужно осторожно вылить яйцо в кипящую воду, убрать кастрюлю из огня и завернуть яйцо, чтобы оно держало форму. Вернуть кастрюлю снова на огонь и варить максимум 3,5 минуты.

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