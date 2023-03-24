Как сварить идеальное яйцо пашот за 3 минуты: способ без уксуса

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Как сварить идеальное яйцо пашот за 3 минуты: способ без уксуса

Яйца – полезный и ценный продукт для завтрака. Из них можно приготовить вкусную яичницу, омлет, глазунью, а также сварить пашот.

Нутрициолог Елена Метельская (olena_metelska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального яйца пашот, который вы приготовите за 3 минуты без использования уксуса, воронки и пакета.

Рецепт яйца пашот без уксуса и воронки

Ингредиенты:

  • яйцо
  • вода для варки
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно тщательно вымыть яйцо и осторожно разбить его в маленькое ситечко так, чтобы желток оставался целым.

Как сварить яйцо пашот на завтрак

2. Процедить лишний жидкий белок.

Идеальное яйцо пашот за 3 минуты

3. Далее нужно осторожно вылить яйцо в кипящую воду, убрать кастрюлю из огня и завернуть яйцо, чтобы оно держало форму. Вернуть кастрюлю снова на огонь и варить максимум 3,5 минуты.

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