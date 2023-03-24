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Как сварить идеальное яйцо пашот за 3 минуты: способ без уксуса
Яйца – полезный и ценный продукт для завтрака. Из них можно приготовить вкусную яичницу, омлет, глазунью, а также сварить пашот.
Нутрициолог Елена Метельская (olena_metelska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального яйца пашот, который вы приготовите за 3 минуты без использования уксуса, воронки и пакета.
Ингредиенты:
- яйцо
- вода для варки
Способ приготовления:
1. Для начала нужно тщательно вымыть яйцо и осторожно разбить его в маленькое ситечко так, чтобы желток оставался целым.
2. Процедить лишний жидкий белок.
3. Далее нужно осторожно вылить яйцо в кипящую воду, убрать кастрюлю из огня и завернуть яйцо, чтобы оно держало форму. Вернуть кастрюлю снова на огонь и варить максимум 3,5 минуты.
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