Жюльен – это сытный вариант обеда для всей семьи. Тесто для такого блюда вам не придется вымешивать, потому все удастся сделать очень быстро. Для начинки можно использовать курицу с грибами или другие любимые компоненты.

Идея приготовления сытного жульена для обеда опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik food в Instagram. Очень вкусно посыпать кунжутом.

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт.

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 1/2 ч.л.

разрыхлитель – 15 г

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майонез – 300 г

сметана – 300 г

мука – 300-350 г

желток + 1 ст.л. молока для смазки

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, соль, сметану, майонез.

2. Отлично перемешать.

3. Добавить часть муки.

4. Перемешать до однородности.

5. Поджарить курицу с грибами для начинки.

6. Вылить часть теста в стеклянную форму.

7. Выложить начинку.

8. Поставить в духовку на 20 минут.

9. Через 20 минут достать и смазать яйцом с молоком, посыпать кунжутом.

10. Поставить в духовку еще на 30 минут.

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