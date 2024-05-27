Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда
Жюльен – это сытный вариант обеда для всей семьи. Тесто для такого блюда вам не придется вымешивать, потому все удастся сделать очень быстро. Для начинки можно использовать курицу с грибами или другие любимые компоненты.
Идея приготовления сытного жульена для обеда опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik food в Instagram. Очень вкусно посыпать кунжутом.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 3 шт.
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 1/2 ч.л.
- разрыхлитель – 15 г
- майонез – 300 г
- сметана – 300 г
- мука – 300-350 г
- желток + 1 ст.л. молока для смазки
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар, соль, сметану, майонез.
2. Отлично перемешать.
3. Добавить часть муки.
4. Перемешать до однородности.
5. Поджарить курицу с грибами для начинки.
6. Вылить часть теста в стеклянную форму.
7. Выложить начинку.
8. Поставить в духовку на 20 минут.
9. Через 20 минут достать и смазать яйцом с молоком, посыпать кунжутом.
10. Поставить в духовку еще на 30 минут.
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