Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда

Жюльен – это сытный вариант обеда для всей семьи. Тесто для такого блюда вам не придется вымешивать, потому все удастся сделать очень быстро. Для начинки можно использовать курицу с грибами или другие любимые компоненты.

Идея приготовления сытного жульена для обеда опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik food в Instagram. Очень вкусно посыпать кунжутом.

Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 3 шт.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сахар – 1/2 ч.л.
  • разрыхлитель – 15 г
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  • майонез – 300 г
  • сметана – 300 г
  • мука – 300-350 г
  • желток + 1 ст.л. молока для смазки

Способ приготовления:

Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда

1. К яйцам добавить сахар, соль, сметану, майонез.

2. Отлично перемешать.

3. Добавить часть муки.

Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда

4. Перемешать до однородности.

5. Поджарить курицу с грибами для начинки.

Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда

6. Вылить часть теста в стеклянную форму.

7. Выложить начинку.

Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда

8. Поставить в духовку на 20 минут.

Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда

9. Через 20 минут достать и смазать яйцом с молоком, посыпать кунжутом.

10. Поставить в духовку еще на 30 минут.

Без вымешивания теста и из доступных продуктов: жульен с курицей и грибами для сытного обеда

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