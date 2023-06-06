Из яркой летней клубники можно приготовить множество простых и легких десертов. Один из таких можно сделать без выпекания и даже желатина, его функцию выполняет крахмал. Для приготовления понадобятся только доступные ингредиенты и немного вашего свободного времени.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом клубничного десерта, который вы легко приготовите за 10 минут.

Ингредиенты:

клубника – 250 г

вода – 200 мл

сахар – 60 г

крахмал – 50 г

кокосовая стружка – 30 г

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Способ приготовления:

1. Сначала подготовить клубнику: ее нужно помыть и оторвать плодоножку. Переложить в сотейник.

2. Насыпать сахар и взбить погружным блендером до однородности.

3. К полученной массе добавить воду и крахмал. Перемешать венчиком и поставить в огонь. Варить на среднем огне, помешивая. После закипания варить еще 1 минуту и снять с плиты.

4. Горячую массу переложить в тарелку и оставить, чтобы остыла. После этого накрыть крышкой и оставить в холодильнике до полного застывания.

5. После этого извлечь десерт из тарелки и порезать порционными кусками. По желанию посыпать кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

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