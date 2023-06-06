Без выпечки и желатина: легкий десерт из клубники за 10 минут
Из яркой летней клубники можно приготовить множество простых и легких десертов. Один из таких можно сделать без выпекания и даже желатина, его функцию выполняет крахмал. Для приготовления понадобятся только доступные ингредиенты и немного вашего свободного времени.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом клубничного десерта, который вы легко приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- клубника – 250 г
- вода – 200 мл
- сахар – 60 г
- крахмал – 50 г
- кокосовая стружка – 30 г
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить клубнику: ее нужно помыть и оторвать плодоножку. Переложить в сотейник.
2. Насыпать сахар и взбить погружным блендером до однородности.
3. К полученной массе добавить воду и крахмал. Перемешать венчиком и поставить в огонь. Варить на среднем огне, помешивая. После закипания варить еще 1 минуту и снять с плиты.
4. Горячую массу переложить в тарелку и оставить, чтобы остыла. После этого накрыть крышкой и оставить в холодильнике до полного застывания.
5. После этого извлечь десерт из тарелки и порезать порционными кусками. По желанию посыпать кокосовой стружкой. Приятного аппетита!
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