Без выпечки, муки, яиц и сахара: вкусный десерт из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Шоколадный десерт

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт без выпечки, для основы можно взять бананы, добавить вместо сахара шоколад и вы получите идеальный десерт. 

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Шоколадный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого десерта без выпечки, муки и сахара, основа которого – бананы. 

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • 2 очень спелых банана
  • 150 г черного растопленного 56% шоколада

Способ приготовления: 

1. Бананы разомните вилкой, добавьте растопленный шоколад, перемешайте.

Приготовление десерта

2. Вылейте в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

Готовый десерт

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