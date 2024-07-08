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Без выпечки, муки, яиц и сахара: вкусный десерт из двух ингредиентов
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт без выпечки, для основы можно взять бананы, добавить вместо сахара шоколад и вы получите идеальный десерт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого десерта без выпечки, муки и сахара, основа которого – бананы.
Ингредиенты:
- 2 очень спелых банана
- 150 г черного растопленного 56% шоколада
Способ приготовления:
1. Бананы разомните вилкой, добавьте растопленный шоколад, перемешайте.
2. Вылейте в подходящую посуду и поставьте в холодильник.
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