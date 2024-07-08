Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт без выпечки, для основы можно взять бананы, добавить вместо сахара шоколад и вы получите идеальный десерт.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого десерта без выпечки, муки и сахара, основа которого – бананы.

Ингредиенты:

2 очень спелых банана

150 г черного растопленного 56% шоколада

Способ приготовления:

1. Бананы разомните вилкой, добавьте растопленный шоколад, перемешайте.

2. Вылейте в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

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