Из лаваша можно готовить не только закуски, но еще и вкусные соленые и сладкие пироги, пирожки. Еще сам лаваш можно приготовить в домашних условиях всего из двух ингредиентов – мука и вода!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении десерта из лаваша, с бананом и ягодами.

Ингредиенты:

лаваш

арахисовая паста

банан

черника/смородина

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте арахисовой пастой и выложите банан с ягодами.

2. Заверните, поджарьте на хорошо разогретой сковороде до образования золотистой корочки.

Порежьте пополам и подавайте!

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