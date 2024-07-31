Без выпечки, сахара и яиц: вкусный десерт из лаваша за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт пирога

Из лаваша можно готовить не только закуски, но еще и вкусные соленые и сладкие пироги, пирожки. Еще сам лаваш можно приготовить в домашних условиях всего из двух ингредиентов – мука и вода!

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении десерта из лаваша, с бананом и ягодами. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • арахисовая паста
  • банан
  • черника/смородина

Способ приготовления: 

1. Лаваш смажьте арахисовой пастой и выложите банан с ягодами. 

Ингредиенты для блюда

2. Заверните, поджарьте на хорошо разогретой сковороде до образования золотистой корочки.

Как правильно готовить десерт

Порежьте пополам и подавайте!

Готовый десерт

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