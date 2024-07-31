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Без выпечки, сахара и яиц: вкусный десерт из лаваша за 5 минут
Из лаваша можно готовить не только закуски, но еще и вкусные соленые и сладкие пироги, пирожки. Еще сам лаваш можно приготовить в домашних условиях всего из двух ингредиентов – мука и вода!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении десерта из лаваша, с бананом и ягодами.
Ингредиенты:
- лаваш
- арахисовая паста
- банан
- черника/смородина
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте арахисовой пастой и выложите банан с ягодами.
2. Заверните, поджарьте на хорошо разогретой сковороде до образования золотистой корочки.
Порежьте пополам и подавайте!
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