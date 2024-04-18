Ряженка – идеальная основа для приготовления вкусных десертов. Яркого вкуса блюду придаст шоколад, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очеьнь вкусного домашнего десерта из ряженки, с бананом и карамелью.

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Ингредиенты:

ряженка

желатин – 10 г

какао – 1 ст. л.

банан, орешки или топинг карамель

Способ приготовления:

1. Желатин залейте горячей водой, перемешайте и дайте набухнуть.

2. Вылейте в посуду ряженку и добавьте желатин, перемешайте.

3. Добавьте какао и тщательно взбейте.

4. Перелейте в формы и по желанию добавьте банан, орехи или топпинг.

Поставьте десерт в холодильник на 30 минут.

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