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Без выпечки, сахара, муки и яиц: легкий десерт из трех ингредиентов
Ряженка – идеальная основа для приготовления вкусных десертов. Яркого вкуса блюду придаст шоколад, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очеьнь вкусного домашнего десерта из ряженки, с бананом и карамелью.
Ингредиенты:
- ряженка
- желатин – 10 г
- какао – 1 ст. л.
- банан, орешки или топинг карамель
Способ приготовления:
1. Желатин залейте горячей водой, перемешайте и дайте набухнуть.
2. Вылейте в посуду ряженку и добавьте желатин, перемешайте.
3. Добавьте какао и тщательно взбейте.
4. Перелейте в формы и по желанию добавьте банан, орехи или топпинг.
Поставьте десерт в холодильник на 30 минут.
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