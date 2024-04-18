Без выпечки, сахара, муки и яиц: легкий десерт из трех ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Шоколадный десерт

Ряженка – идеальная основа для приготовления вкусных десертов. Яркого вкуса блюду придаст шоколад, ягоды. 

Из чего приготовить вкусный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очеьнь вкусного домашнего десерта из ряженки, с бананом и карамелью. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • ряженка
  • желатин – 10 г
  • какао – 1 ст. л. 
  • банан, орешки или топинг карамель

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте горячей водой, перемешайте и дайте набухнуть. 

2. Вылейте в посуду ряженку и добавьте желатин, перемешайте. 

Ряженка для приготовления десерта

3. Добавьте какао и тщательно взбейте. 

Какао для десерта

4. Перелейте в формы и по желанию добавьте банан, орехи или топпинг.

Приготовление десерта

Поставьте десерт в холодильник на 30 минут.

Готовый десерт

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