Без выпечки, яиц и теста: очень вкусный и быстрый торт к чаю
Домашние торты без выпечки – очень удачный и простой десерт к чаю. К тому же готовить их можно из печенья, главное – выбрать качественное, и сделать ароматный крем из сметаны. Особого вкуса блюду придадут фрукты, ягоды, орехи и мед.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом очень быстрого в приготовлении и очень вкусного домашнего торта из печенья с бананами.
Ингредиенты:
- печенье с какао – 80 г
- печенье со сливочным вкусом – 80 г
- сметана – 300 г
- сгущенное молоко – 300 г
- желатин – 25 г
- бананы – 2 шт.
- холодная вода – 100 мл
Способ приготовления:
1. Желатин залейте водой и отставьте, чтобы он хорошо набух.
2. Бананы очистите и нарежьте кольцами.
3. Печенье покрошите средними кусками, не в крошку.
4. Сметану смешайте со сгущенным молоком, влейте горячий желатин, перемешайте.
5. В форму застелите фольгу, выложите слой печенья, сверху бананы, снова печенье, бананы и залейте сверху готовым кремом.
6. Поставьте торт в холодильник, чтобы он хорошо застыл.
7. Снимите форму, торт выложите на блюдо, посыпьте какао.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: