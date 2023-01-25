Домашние торты без выпечки – очень удачный и простой десерт к чаю. К тому же готовить их можно из печенья, главное – выбрать качественное, и сделать ароматный крем из сметаны. Особого вкуса блюду придадут фрукты, ягоды, орехи и мед.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом очень быстрого в приготовлении и очень вкусного домашнего торта из печенья с бананами.

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Ингредиенты:

печенье с какао – 80 г

печенье со сливочным вкусом – 80 г

сметана – 300 г

сгущенное молоко – 300 г

желатин – 25 г

бананы – 2 шт.

холодная вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и отставьте, чтобы он хорошо набух.

2. Бананы очистите и нарежьте кольцами.

3. Печенье покрошите средними кусками, не в крошку.

4. Сметану смешайте со сгущенным молоком, влейте горячий желатин, перемешайте.

5. В форму застелите фольгу, выложите слой печенья, сверху бананы, снова печенье, бананы и залейте сверху готовым кремом.

6. Поставьте торт в холодильник, чтобы он хорошо застыл.

7. Снимите форму, торт выложите на блюдо, посыпьте какао.

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