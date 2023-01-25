Без выпечки, яиц и теста: очень вкусный и быстрый торт к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт торта

Домашние торты без выпечки – очень удачный и простой десерт к чаю. К тому же готовить их можно из печенья, главное – выбрать качественное, и сделать ароматный крем из сметаны. Особого вкуса блюду придадут фрукты, ягоды, орехи и мед. 

Вкусный торт без выпечки

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом очень быстрого в приготовлении и очень вкусного домашнего торта из печенья с бананами. 

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • печенье с какао – 80 г 
  • печенье со сливочным вкусом – 80 г
  • сметана – 300 г
  • сгущенное молоко – 300 г
  • желатин – 25 г
  • бананы – 2 шт.
  • холодная вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и отставьте, чтобы он хорошо набух. 

Желатин для крема

2. Бананы очистите и нарежьте кольцами. 

Спелые бананы

3. Печенье покрошите средними кусками, не в крошку. 

Печенье для приготовления торта

4. Сметану смешайте со сгущенным молоком, влейте горячий желатин, перемешайте. 

Крем для торта

5. В форму застелите фольгу, выложите слой печенья, сверху бананы, снова печенье, бананы и залейте сверху готовым кремом. 

Приготовление торта

6. Поставьте торт в холодильник, чтобы он хорошо застыл.

Торт из печенья

7. Снимите форму, торт выложите на блюдо, посыпьте какао. 

Готовый торт

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