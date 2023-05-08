Сырные палочки – это отличный вариант быстрого и вкусного перекуса для всей семьи. К тому же их можно легко приготовить из элементарного теста без дрожжей, яиц и разрыхлителя. Выпекаются палочки в духовке, получаются золотистыми, хрустящими и просто тают во рту.

Фудблогер Людмила на своем канале (Люда Изи Кук Ukrainian Chef) в YouTube поделилась рецептом хрустящих сырных палочек в духовке, которые вы приготовите всего за 25 минут.

Ингредиенты на 20 шт:

твердый сыр – 130 г

масло сливочное – 150 г

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соль – 1\2 ч. л.

вода – 100 мл

мука – 300 г

сыр твердый для панировки – 100 г

Способ приготовления:

1. Для начала в глубокую миску нужно просеять муку и добавить соль. Перемешать все до однородности.

2. Далее нужно в мучную массу натереть холодный сыр на терке. Перемешать все до однородности.

3. На этом этапе нужно натереть холодное сливочное масло на терке, постоянно перемешивая его с мукой. Перетереть массу до состояния однородной крошки.

4. Равномерно наливая воду, замесить тесто. В готовом виде положить в пакет и оставить на 20 минут в холодильнике.

5. Тем временем подготовить сыр для панировки. Его следует натереть на терке.

6. Готовое тесто достать из холодильника, раскатать в колбаску и порезать порционными кусками. Каждый кусок раскатать в палочку и обвалять каждую в сыре.

7. Выложить палочки на противень, застеленный паргаментом. Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

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