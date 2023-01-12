Тирамису – вкусный и популярный десерт, который можно приготовить несколько по-новому. Следует взять за основу печенье савоярди и легкий крем из маскарпоне. В таком случае десерт не нужно выпекать, а отсутствие яиц делает его менее калорийным.

В одном из кулинарных блогов (food_1333) в Instagram был опубликован рецепт тирамису из печенья савоярди, который с легкостью готовится без сырых яиц и выпечки.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 24 шт

кофе – 3 ч. л. + вода – 200 мл

Видео дня

сливки 33% – 500 г

маскарпоне – 500 г

подсластитель

лимонный сок (по желанию)

какао

Способ приготовления:

1. Взбить холодные сливки до легкого загустения, затем добавить маскарпоне, подсластитель и лимонный сок. Перемешать.

2. Развести или заварить кофе.

3. Дно формы смазать кремом. Выложить первый слой печенья савоярди, смазанный в кофе.

4. Выложить еще 1\2 часть крема, печенье и оставшуюся часть крема. Поставить тирамису в холодильник на ночь.

5. Перед подачей посыпать какао.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: