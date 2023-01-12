Без яиц и выпечки: как приготовить тирамису за 20 минут
Тирамису – вкусный и популярный десерт, который можно приготовить несколько по-новому. Следует взять за основу печенье савоярди и легкий крем из маскарпоне. В таком случае десерт не нужно выпекать, а отсутствие яиц делает его менее калорийным.
В одном из кулинарных блогов (food_1333) в Instagram был опубликован рецепт тирамису из печенья савоярди, который с легкостью готовится без сырых яиц и выпечки.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 24 шт
- кофе – 3 ч. л. + вода – 200 мл
- сливки 33% – 500 г
- маскарпоне – 500 г
- подсластитель
- лимонный сок (по желанию)
- какао
Способ приготовления:
1. Взбить холодные сливки до легкого загустения, затем добавить маскарпоне, подсластитель и лимонный сок. Перемешать.
2. Развести или заварить кофе.
3. Дно формы смазать кремом. Выложить первый слой печенья савоярди, смазанный в кофе.
4. Выложить еще 1\2 часть крема, печенье и оставшуюся часть крема. Поставить тирамису в холодильник на ночь.
5. Перед подачей посыпать какао.
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