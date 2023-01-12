Без яиц и выпечки: как приготовить тирамису за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Без яиц и выпечки: как приготовить тирамису за 20 минут

Тирамису – вкусный и популярный десерт, который можно приготовить несколько по-новому. Следует взять за основу печенье савоярди и легкий крем из маскарпоне. В таком случае десерт не нужно выпекать, а отсутствие яиц делает его менее калорийным.

В одном из кулинарных блогов (food_1333) в Instagram был опубликован рецепт тирамису из печенья савоярди, который с легкостью готовится без сырых яиц и выпечки.

Рецепт тирамису без яиц и выпечки

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 24 шт
  • кофе – 3 ч. л. + вода – 200 мл
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  • сливки 33% – 500 г
  • маскарпоне – 500 г
  • подсластитель
  • лимонный сок (по желанию)
  • какао
Тирамису из печенья

Способ приготовления:

1. Взбить холодные сливки до легкого загустения, затем добавить маскарпоне, подсластитель и лимонный сок. Перемешать.

2. Развести или заварить кофе.

3. Дно формы смазать кремом. Выложить первый слой печенья савоярди, смазанный в кофе.

Печенье савоярди для тирамису

4. Выложить еще 1\2 часть крема, печенье и оставшуюся часть крема. Поставить тирамису в холодильник на ночь.

5. Перед подачей посыпать какао.

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