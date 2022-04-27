Такие картофельные лепешки очень спасают, когда дома есть минимальный набор продуктов. Готовятся они довольно быстро и не требуют выпечки. По желанию можно приготовить вкусный соус – так блюдо получается еще более сытным и может заменить даже обычный хлеб.

Шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) на своей странице в Instagram поделился рецептом картофельных дрожжевых лепешек со вкусным сметанным соусом, которые не нужно выпекать.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 600 г

мука – 300 г

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соль – 1 ч. л.

сода пищевая – 1 ч. л.

яйца – 1 шт

итальянские травы – 2-3 ч. л.

зелень – 1 пучок

сыр твердый – 100 г

масло растительное – 50 мл

пищевой активированный уголь – 1 ч. л. (для цвета по желанию)

Соус:

сметана – 2 ст. л.

горчица – 2 ч. л.

чеснок – 3 зубчика

соль

Способ приготовления:

1. Смешать картофельное пюре, соль, яйца, итальянские травы, натертый сыр и растительное масло. Перемешать.

2. Добавить муку и замесить картофельное тесто.

3. Добавить измельченную зелень. Перемешать.

4. По желанию можно разделить тесто на 2 части, в одну из которых добавить пищевой активированный уголь.

5. Из теста сформировать колбаску. Порезать на куски. Каждый из них тонко раскатать.

6. Пожарить лепешки.

7. Готовые лепешки смазать сливочным маслом.

8. Смешать все ингредиенты для соуса. Подавать с лепешками.

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