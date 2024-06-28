Бездрожжевые вареники с вишнями и творогом: как правильно готовить тесто
Самое простое тесто для вареников с вишнями – это дрожжевое. Оно отлично подходит и не липнет к рукам. Вы с легкостью сможете завернуть в него ягоды, и начинка не будет растекаться.
Идея приготовления вкусных вареников с вишнями на бездрожжевом тесте опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet days в Instagram. Вкусно подавать со сметаной или ягодным соусом.
Ингредиенты для начинки:
- вишни без косточки
- сахар – 2 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
- сахар смешать с крахмалом
Ингредиенты для теста
- мука – 280 г
- вода – 180 г
- соль – 0,5 ч.л.
- растительное масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Муку и соль перемешать и сделать в центре углубления.
2. Влить масло и кипяток и быстро перемешать вилкой до увлажнения муки.
3. Затем выложить на стол и хорошо вымесить тесто (5 минут).
4. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут отдыхать. Важно не накрывать пакетом и пленкой, потому что тесто запреет и будет липким.
5. Разделить тесто на 2 части, каждую раскатать в длинные жгутики и нарезать на небольшие кусочки.
6. Накрыть полотенцем.
7. Дальше каждый кусочек теста тонко раскатать в овал.
8. На центр насыпать немного сахара с крахмалом и выложить 2-3 вишни без косточек. защелкнуть края.
9. Вареники выложить в кипящую воду.
10. Осторожно перемешать и варить 5 минут после всплывания (вода не должна активно кипеть).
11. Готовые вареники можно выложить на тарелку, смазать сливочным маслом и посыпать сахаром, подать с вишневым соусом.
12. Для соуса взять стакан вишни, 1 ст.л. крахмала, 1-2 ст.л. сахара и 50 г воды.
13. Перемешать и начать вишни, чтобы она пустила сок.
14. Прогреть несколько минут до легкого загущения крахмала (при необходимости можно добавить еще воды).
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