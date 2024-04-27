Безопасная домашняя шаурма с куриным мясом: очень сытная и готовится за считанные минуты
Магазинную шаурму можно считать вредным фастфудом из-за того, что блюдо часто готовят из некачественного мяса и большого количества соусов. Но если сделать шаурму в домашних условиях – это уже будет очень питательное блюдо. Особенно если добавить много овощей.
Идея приготовления сочной домашней шаурмы опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. В соусе можно соединить сметану с майонезом.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт.
- филе куриного бедра – 400 г
- огурец – 1-2 шт.
- помидор – 1 шт.
- капуста/листья салата – 120-150 г
- соевый соус – 5 ст.л.
- масло – 1 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 3-4 ст.л.
- сметана – 3-4 ст.л.
- горчица – 1-2 ч.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец, паприка – по вкусу;
- укроп
Способ приготовления:
1. Филе бедра поперчить, добавить немного паприки.
2. Залить соевым соусом, добавляем растительное масло.
3. Перемешать и поставить мариноваться на 10-30 минут.
4. Кусочки мяса выложить на гриль и прожарить до готовности.
5. Нарезать на мелкие кусочки.
6. Для соуса к майонезу добавить сметану, горчицу, чеснок, соль, перец, паприку, мелко нарубленный укроп.
7. Хорошо перемешать.
8. Сложить шаурму: на лаваш (край чуть-чуть завернуть) выложить соус, мясо, далее помидоры, огурцы, зелень салата (или капусты), сверху выложить еще соус и завернуть шаурму.
9. Положить на гриль или сухую сковороду.
10. Пожарить до подрумянивания.
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