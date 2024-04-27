Безопасная домашняя шаурма с куриным мясом: очень сытная и готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Диетическая шаурма

Магазинную шаурму можно считать вредным фастфудом из-за того, что блюдо часто готовят из некачественного мяса и большого количества соусов. Но если сделать шаурму в домашних условиях – это уже будет очень питательное блюдо. Особенно если добавить много овощей.

Идея приготовления сочной домашней шаурмы опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. В соусе можно соединить сметану с майонезом.

Безопасная домашняя шаурма с куриным мясом: очень сытная и готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • лаваш – 3 шт.
  • филе куриного бедра – 400 г
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  • огурец – 1-2 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • капуста/листья салата – 120-150 г
  • соевый соус – 5 ст.л.
  • масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

  • майонез – 3-4 ст.л.
  • сметана – 3-4 ст.л.
  • горчица – 1-2 ч.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль, перец, паприка – по вкусу;
  • укроп

Способ приготовления:

Безопасная домашняя шаурма с куриным мясом: очень сытная и готовится за считанные минуты

1. Филе бедра поперчить, добавить немного паприки.

2. Залить соевым соусом, добавляем растительное масло.

3. Перемешать и поставить мариноваться на 10-30 минут.

Безопасная домашняя шаурма с куриным мясом: очень сытная и готовится за считанные минуты

4. Кусочки мяса выложить на гриль и прожарить до готовности.

5. Нарезать на мелкие кусочки.

Безопасная домашняя шаурма с куриным мясом: очень сытная и готовится за считанные минуты

6. Для соуса к майонезу добавить сметану, горчицу, чеснок, соль, перец, паприку, мелко нарубленный укроп.

7. Хорошо перемешать.

Безопасная домашняя шаурма с куриным мясом: очень сытная и готовится за считанные минуты

8. Сложить шаурму: на лаваш (край чуть-чуть завернуть) выложить соус, мясо, далее помидоры, огурцы, зелень салата (или капусты), сверху выложить еще соус и завернуть шаурму.

Безопасная домашняя шаурма с куриным мясом: очень сытная и готовится за считанные минуты

9. Положить на гриль или сухую сковороду.

10. Пожарить до подрумянивания.

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