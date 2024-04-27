Магазинную шаурму можно считать вредным фастфудом из-за того, что блюдо часто готовят из некачественного мяса и большого количества соусов. Но если сделать шаурму в домашних условиях – это уже будет очень питательное блюдо. Особенно если добавить много овощей.

Идея приготовления сочной домашней шаурмы опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. В соусе можно соединить сметану с майонезом.

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт.

филе куриного бедра – 400 г

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огурец – 1-2 шт.

помидор – 1 шт.

капуста/листья салата – 120-150 г

соевый соус – 5 ст.л.

масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

майонез – 3-4 ст.л.

сметана – 3-4 ст.л.

горчица – 1-2 ч.л.

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец, паприка – по вкусу;

укроп

Способ приготовления:

1. Филе бедра поперчить, добавить немного паприки.

2. Залить соевым соусом, добавляем растительное масло.

3. Перемешать и поставить мариноваться на 10-30 минут.

4. Кусочки мяса выложить на гриль и прожарить до готовности.

5. Нарезать на мелкие кусочки.

6. Для соуса к майонезу добавить сметану, горчицу, чеснок, соль, перец, паприку, мелко нарубленный укроп.

7. Хорошо перемешать.

8. Сложить шаурму: на лаваш (край чуть-чуть завернуть) выложить соус, мясо, далее помидоры, огурцы, зелень салата (или капусты), сверху выложить еще соус и завернуть шаурму.

9. Положить на гриль или сухую сковороду.

10. Пожарить до подрумянивания.

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