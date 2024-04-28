Безопасное "Тирамису" без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому
В популярном десерте "Тирамису" многих настораживает то, что в креме находятся сырые яйца, которые не проходят никакой термической обработки. В результате, есть риск распространения вредных бактерий из продукта. Если вас это беспокоит – воспользуйтесь следующей технологией приготовления десерта на проваренных желтках.
Идея приготовления вкусного безопасного десерта "Тирамису" опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena_romanova_) в Instagram. Желтковую массу для крема проваривают на водяной бане, поэтому все максимально безопасно.
Ингредиенты для пропитки печенья савоярди:
- вода – 150 г
- сахар – 50 г
- сгущенка – 1 ст.л.
- кофе эспрессо – 1 порция
- коньяк или ром – 5 г
Способ приготовления пропитки:
1. Все ингредиенты соединить.
2. Довести до кипения.
3. Охладить.
Основа для крема из желтков:
- желтки – 6 шт.
- сахарная пудра – 100 г
- мука – 1 ст.л.
- молоко – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
Способ приготовления:
1. Все соединить.
2. Заваривать в массу густой сметаны на водяной бане.
3. Охладить.
Основной крем для десерта:
- сливки охлажденные 30% – 350 г (взбивать в крем, но не перебить)
- желточная основа – 180 г
- крем-сыр (маскарпоне, филадельфия) – 250 г
Способ приготовления:
1. Желтки и крем-сыр добавить к взбитым сливкам.
2. Взбить до однородного состояния крема.
3. Собрать десерт, перед подачей посыпать какао.
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