Безопасное "Тирамису" без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Безопасное 'Тирамису' без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

В популярном десерте "Тирамису" многих настораживает то, что в креме находятся сырые яйца, которые не проходят никакой термической обработки. В результате, есть риск распространения вредных бактерий из продукта. Если вас это беспокоит – воспользуйтесь следующей технологией приготовления десерта на проваренных желтках.

Идея приготовления вкусного безопасного десерта "Тирамису" опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena_romanova_) в Instagram. Желтковую массу для крема проваривают на водяной бане, поэтому все максимально безопасно.

Безопасное ''Тирамису'' без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому
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Ингредиенты для пропитки печенья савоярди:

  • вода – 150 г
  • сахар – 50 г
  • сгущенка – 1 ст.л.
  • кофе эспрессо – 1 порция
  • коньяк или ром – 5 г

Способ приготовления пропитки:

Безопасное ''Тирамису'' без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

1. Все ингредиенты соединить.

2. Довести до кипения.

3. Охладить.

Основа для крема из желтков:

Безопасное ''Тирамису'' без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому
  • желтки – 6 шт.
  • сахарная пудра – 100 г
  • мука – 1 ст.л.
  • молоко – 100 г
  • ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

Безопасное ''Тирамису'' без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

1. Все соединить.

2. Заваривать в массу густой сметаны на водяной бане.

3. Охладить.

Основной крем для десерта:

Безопасное ''Тирамису'' без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому
  • сливки охлажденные 30% – 350 г (взбивать в крем, но не перебить)
  • желточная основа – 180 г
  • крем-сыр (маскарпоне, филадельфия) – 250 г

Способ приготовления:

Безопасное ''Тирамису'' без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

1. Желтки и крем-сыр добавить к взбитым сливкам.

2. Взбить до однородного состояния крема.

3. Собрать десерт, перед подачей посыпать какао.

Безопасное ''Тирамису'' без сырых яиц: как приготовить классический десерт по-новому

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