В популярном десерте "Тирамису" многих настораживает то, что в креме находятся сырые яйца, которые не проходят никакой термической обработки. В результате, есть риск распространения вредных бактерий из продукта. Если вас это беспокоит – воспользуйтесь следующей технологией приготовления десерта на проваренных желтках.

Идея приготовления вкусного безопасного десерта "Тирамису" опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena_romanova_) в Instagram. Желтковую массу для крема проваривают на водяной бане, поэтому все максимально безопасно.

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Ингредиенты для пропитки печенья савоярди:

вода – 150 г

сахар – 50 г

сгущенка – 1 ст.л.

кофе эспрессо – 1 порция

коньяк или ром – 5 г

Способ приготовления пропитки:

1. Все ингредиенты соединить.

2. Довести до кипения.

3. Охладить.

Основа для крема из желтков:

желтки – 6 шт.

сахарная пудра – 100 г

мука – 1 ст.л.

молоко – 100 г

ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

1. Все соединить.

2. Заваривать в массу густой сметаны на водяной бане.

3. Охладить.

Основной крем для десерта:

сливки охлажденные 30% – 350 г (взбивать в крем, но не перебить)

желточная основа – 180 г

крем-сыр (маскарпоне, филадельфия) – 250 г

Способ приготовления:

1. Желтки и крем-сыр добавить к взбитым сливкам.

2. Взбить до однородного состояния крема.

3. Собрать десерт, перед подачей посыпать какао.

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