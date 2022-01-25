Можно ли есть яйца, у которых два желтка: ответ экспертов

Обычное куриное яйцо содержит в себе один желток и белок. Но в редких случаях можно встретить необычное явление – яйцо с двойным желтком, с которым связано множество суеверий. Одни говорят – к удаче, другие считают плохим знаком. Тем временем эксперты решили выяснить, почему в яйцах появляется два желтка и безопасен ли такой продукт для здоровья.

Редакция FoodOboz, опираясь на мнения экспертов расскажет, безопасно ли есть яйца с двумя желтками. Опубликовано изданием Тimesofindia.

Так, эксперты убеждены, что яйца с двойным желтком производят молодые цыплята, так как их репродуктивная система еще не полностью созрела. Также это может случаться и тогда, когда цыпленок приближается к концу своего репродуктивного цикла.

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Впрочем, если вам вдруг попался такой необычный продукт, выбрасывать его не стоит – яйца с двумя желтками полностью безопасны для здоровья. И логично, что такие имеют другое соотношение белка и желтка: в них содержится вдвое больше белка, холестерина и других подобных питательных веществ, чем в обычных яйцах.

Но два желтка – это еще не предел. Бывали случаи, когда люди наблюдали и три, и даже четыре желтка. А согласно Книге рекордов Гиннеса, еще в 1971 году в США женщина, которая владела птицефермой, обнаружила яйцо с девятью желтками.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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