Домашние кокосовые конфеты без сахара: всего из 4 ингредиентов
В качестве таких сладостей вы точно будете уверены, ведь сделать их легко можно в домашних условиях из доступных компонентов. К тому же, здесь нет натурального сахара. Но сладкий вкус добавляет нежный белый шоколад.
Идея приготовления кокосовых конфет из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.
Ингредиенты на 10 штук:
- кокосовые сливки – 30 г (или обычные 33%)
- белый шоколад – 100 г
- сливочное масло – 20 г
- кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. Сливки доводим до кипения, выливаем на шоколад и перемешиваем.
2. Растапливаем до однородности в микроволновке импульсами по 15 секунд.
3. Добавляем масло и взбиваем блендером.
4. Накрываем пленкой в контакт.
5. Ставим минимум на 4 часа в холодильник.
6. Из полученной массы формируем небольшие шарики и обваливаем в кокосовой стружке.
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