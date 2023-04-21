В качестве таких сладостей вы точно будете уверены, ведь сделать их легко можно в домашних условиях из доступных компонентов. К тому же, здесь нет натурального сахара. Но сладкий вкус добавляет нежный белый шоколад.

Идея приготовления кокосовых конфет из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Ингредиенты на 10 штук:

кокосовые сливки – 30 г (или обычные 33%)

белый шоколад – 100 г

Видео дня

сливочное масло – 20 г

кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Сливки доводим до кипения, выливаем на шоколад и перемешиваем.

2. Растапливаем до однородности в микроволновке импульсами по 15 секунд.

3. Добавляем масло и взбиваем блендером.

4. Накрываем пленкой в контакт.

5. Ставим минимум на 4 часа в холодильник.

6. Из полученной массы формируем небольшие шарики и обваливаем в кокосовой стружке.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: