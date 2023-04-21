Домашние кокосовые конфеты без сахара: всего из 4 ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Домашние кокосовые конфеты без сахара: всего из 4 ингредиентов

В качестве таких сладостей вы точно будете уверены, ведь сделать их легко можно в домашних условиях из доступных компонентов. К тому же, здесь нет натурального сахара. Но сладкий вкус добавляет нежный белый шоколад.

Идея приготовления кокосовых конфет из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Домашние кокосовые конфеты без сахара: всего из 4 ингредиентов

Ингредиенты на 10 штук:

  • кокосовые сливки – 30 г (или обычные 33%)
  • белый шоколад – 100 г
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  • сливочное масло – 20 г
  • кокосовая стружка

Способ приготовления:

Домашние кокосовые конфеты без сахара: всего из 4 ингредиентов

1. Сливки доводим до кипения, выливаем на шоколад и перемешиваем.

2. Растапливаем до однородности в микроволновке импульсами по 15 секунд.

Домашние кокосовые конфеты без сахара: всего из 4 ингредиентов

3. Добавляем масло и взбиваем блендером.

Домашние кокосовые конфеты без сахара: всего из 4 ингредиентов

4. Накрываем пленкой в контакт.

5. Ставим минимум на 4 часа в холодильник.

Домашние кокосовые конфеты без сахара: всего из 4 ингредиентов

6. Из полученной массы формируем небольшие шарики и обваливаем в кокосовой стружке.

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