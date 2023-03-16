Домашний зефир – самый простой десерт, который можно приготовить легко и из доступных ингредиентов. Традиционно его готовят из ягод, фруктов, с агаром или желатином и если вы хотите, чтобы зефир был безопасен, откажитесь от добавления сахара.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего натурального зефира с творогом и желатином, в составе которого нет сахара.

Ингредиенты:

творог – 200 г

желатин – 15 г

вода – 100 г

Видео дня

молоко – 100 г

подсластитель

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и оставить на время, чтобы он набух.

2. К творогу добавить молоко и подсластитель, перемешать.

3. Набухший желатин растопить на водяной бане или в микроволновке, налить к творогу. Перемешать.

4. Получившуюся массу вылить в силиконовую форму и оставить в холодильнике на 2 часа. При подаче порезать порционными кусками.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: