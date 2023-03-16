Безопасный домашний зефир из творога, который можно детям: без сахара и выпечки
Домашний зефир – самый простой десерт, который можно приготовить легко и из доступных ингредиентов. Традиционно его готовят из ягод, фруктов, с агаром или желатином и если вы хотите, чтобы зефир был безопасен, откажитесь от добавления сахара.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего натурального зефира с творогом и желатином, в составе которого нет сахара.
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- желатин – 15 г
- вода – 100 г
- молоко – 100 г
- подсластитель
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой и оставить на время, чтобы он набух.
2. К творогу добавить молоко и подсластитель, перемешать.
3. Набухший желатин растопить на водяной бане или в микроволновке, налить к творогу. Перемешать.
4. Получившуюся массу вылить в силиконовую форму и оставить в холодильнике на 2 часа. При подаче порезать порционными кусками.
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