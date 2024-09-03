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Безопасный и густой домашний майонез из вареных яиц за 1 минуту: будет очень вкусным
Майонез является практически самым популярным соусом к салатам. Но, лучше всего его готовить самостоятельно дома и лучше – не из сырых, а вареных яиц.
Редакция FoodOboz делится рецептом безопасного домашнего майонеза из вареных яиц, со специями и водой.
Ингредиенты:
- Яйца вареные 3 шт
- Вода 100 мл
- Масло растительное 50 мл
- Оцет 1 ст.л
- Соль, чеснок
Способ приготовления:
1. Яйца сварите, очистите и переложите в блендер, добавьте воду, масло, уксус, соль и чеснок. Перебейте до однородности.
2. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник.
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