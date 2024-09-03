Майонез является практически самым популярным соусом к салатам. Но, лучше всего его готовить самостоятельно дома и лучше – не из сырых, а вареных яиц.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом безопасного домашнего майонеза из вареных яиц, со специями и водой.

Ингредиенты:

Яйца вареные 3 шт

Вода 100 мл

Масло растительное 50 мл

Оцет 1 ст.л

Соль, чеснок

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, очистите и переложите в блендер, добавьте воду, масло, уксус, соль и чеснок. Перебейте до однородности.

2. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: