Безопасный и густой домашний майонез из вареных яиц за 1 минуту: будет очень вкусным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Безопасный и густой домашний майонез из вареных яиц за 1 минуту: будет очень вкусным

Майонез является практически самым популярным соусом к салатам. Но, лучше всего его готовить самостоятельно дома и лучше – не из сырых, а вареных яиц. 

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Как из вареных яиц приготовить майонез

Редакция FoodOboz делится рецептом безопасного домашнего майонеза из вареных яиц, со специями и водой. 

Домашний майонез

Ингредиенты: 

  • Яйца вареные 3 шт
  • Вода 100 мл
  • Масло растительное 50 мл
  • Оцет 1 ст.л
  • Соль, чеснок

Способ приготовления: 

1. Яйца сварите, очистите и переложите в блендер, добавьте воду, масло, уксус, соль и чеснок. Перебейте до однородности.

Ингредиенты для соуса

2. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

Готовый майонез

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