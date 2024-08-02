Домашний майонез чаще всего готовится на сырых яйцах. Но, безопаснее, вкуснее и быстрее будет – это приготовить соус из вареных желтков.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного домашнего майонеза из вареных яиц, йогурта, с лимонным соком.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Йогурт греческий – 100 г

Лимонный сок – 1 ч.л

Горчица американская – 1 ст. л

Соль, перец,

Зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. Отварные яйца перебейте блендером добавляя лимонный сок, йогурт, горчицу, соль, перец.

2. Переложите соус в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: