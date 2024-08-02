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Безопасный майонез без сырых яиц: из чего приготовить самый вкусный соус
Домашний майонез чаще всего готовится на сырых яйцах. Но, безопаснее, вкуснее и быстрее будет – это приготовить соус из вареных желтков.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного домашнего майонеза из вареных яиц, йогурта, с лимонным соком.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Йогурт греческий – 100 г
- Лимонный сок – 1 ч.л
- Горчица американская – 1 ст. л
- Соль, перец,
- Зубчик чеснока
Способ приготовления:
1. Отварные яйца перебейте блендером добавляя лимонный сок, йогурт, горчицу, соль, перец.
2. Переложите соус в подходящую посуду и поставьте в холодильник.
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