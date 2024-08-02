Безопасный майонез без сырых яиц: из чего приготовить самый вкусный соус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Безопасный майонез без сырых яиц: из чего приготовить самый вкусный соус

Домашний майонез чаще всего готовится на сырых яйцах. Но, безопаснее, вкуснее и быстрее будет – это приготовить соус из вареных желтков. 

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Самый вкусный домашний майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного домашнего майонеза из вареных яиц, йогурта, с лимонным соком. 

Вкусный майонез

Ингредиенты: 

  • Яйца – 3 шт. 
  • Йогурт греческий – 100 г
  • Лимонный сок – 1 ч.л
  • Горчица американская – 1 ст. л
  • Соль, перец,
  • Зубчик чеснока

Способ приготовления: 

1. Отварные яйца перебейте блендером добавляя лимонный сок, йогурт, горчицу, соль, перец. 

Из чего приготовить домашний майонез

2. Переложите соус в подходящую посуду и поставьте в холодильник. 

Безопасный домашний майонез без сырых яиц

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