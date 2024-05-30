Безопасный плавленный сыр со специями: рассказываем, как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Безопасный плавленный сыр со специями: рассказываем, как правильно приготовить

Плавленый сыр очень часто является основным ингредиентом при приготовлении закусок, намазок, рулетов и даже салатов. Стоит отметить, что очень часто магазинный плавленный сыр является опасным, поэтому лучше готовить его дома.

Домашний плавленый сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом безопасного и вкусного домашнего плавленого сыра со специями и вялеными томатами.

Рецепт сыра

Ингредиенты:

  • 500 г кисломолочного сыра (лучше домашнего, а если нет, берите 5 или 9%)
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 ч л соли
  • 1 ч л соды
  • смесь трав прованская
  • вяленые томаты по желанию

Способ приготовления:

1. В миске смешайте творог, масло, яйцо, соду и соль. Все перебейте до однородности.

Основа для сыра

2. Поставьте на водяную баню, постоянно помешивая варите 10-15 минут. Если видите, что крупинки остались, перебейте погружным блендером еще раз.

Приготовление сыра

3. Добавьте специи, вяленые томаты и переложите в стеклянную формочку или баночку и накройте пленкой в контакт. Охладите и можно есть!

Готовый сыр

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