Безопасный плавленный сыр со специями: рассказываем, как правильно приготовить
Плавленый сыр очень часто является основным ингредиентом при приготовлении закусок, намазок, рулетов и даже салатов. Стоит отметить, что очень часто магазинный плавленный сыр является опасным, поэтому лучше готовить его дома.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом безопасного и вкусного домашнего плавленого сыра со специями и вялеными томатами.
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного сыра (лучше домашнего, а если нет, берите 5 или 9%)
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1 ч л соли
- 1 ч л соды
- смесь трав прованская
- вяленые томаты по желанию
Способ приготовления:
1. В миске смешайте творог, масло, яйцо, соду и соль. Все перебейте до однородности.
2. Поставьте на водяную баню, постоянно помешивая варите 10-15 минут. Если видите, что крупинки остались, перебейте погружным блендером еще раз.
3. Добавьте специи, вяленые томаты и переложите в стеклянную формочку или баночку и накройте пленкой в контакт. Охладите и можно есть!
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