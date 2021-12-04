Безупречный салат "Апельсиновая долька": без него не обходится ни один Новый год
Новогодний стол должен быть не только вкусным, но ярким и эффектным. Именно таким является салат "Апельсиновая долька". Его особенность в том, что для него нужны только самые простые ингредиенты, при этом во время приготовления ни один апельсин не пострадает.
Рецептом салата "Апельсиновая долька" поделилась фудблогерка olha.holovina. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
морковь – 3 шт
яйца – 3 шт
филе куриное – 200 г
лук – 1 шт
сыр твердый – 100-130 г
маринованные грибы – 120 г
майонез
Способ приготовления:
Подготовка ингредиентов:
1. Филе отварить с лавровыми листьями и душистым перцем. Порвать на волокна.
2. Морковь отварить, почистить и натереть на мелкую терку.
3. Яйца отварить. Разделить на белки и желтки, раздельно натереть на маленькую терку.
4. Твердый сыр натереть на терку.
5. Огурцы нарезать слайсами.
6. Лук измельчить и обжарить до золотистого цвета.
Формирование салата:
1. Лук и часть моркови перемешать. Выложить в форме дольки. Это будет основание и первый слой салата.
2. Второй слой: куриное филе.
3. Третий слой: сыр и желток.
4. Четвертый слой: маринованные грибы.
5. Пятый слой: белок.
6. Шестой слой: остальная морковь в виде декора.
При этом каждый слой салата нужно смазывать тонкой сеткой майонеза.
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