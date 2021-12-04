Безупречный салат 'Апельсиновая долька': без него не обходится ни один Новый год

Новогодний стол должен быть не только вкусным, но ярким и эффектным. Именно таким является салат "Апельсиновая долька". Его особенность в том, что для него нужны только самые простые ингредиенты, при этом во время приготовления ни один апельсин не пострадает.

Рецептом салата "Апельсиновая долька" поделилась фудблогерка olha.holovina. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 3 шт

яйца – 3 шт

филе куриное – 200 г

лук – 1 шт

сыр твердый – 100-130 г

маринованные грибы – 120 г

майонез

Способ приготовления:

Подготовка ингредиентов:

1. Филе отварить с лавровыми листьями и душистым перцем. Порвать на волокна.

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2. Морковь отварить, почистить и натереть на мелкую терку.

3. Яйца отварить. Разделить на белки и желтки, раздельно натереть на маленькую терку.

4. Твердый сыр натереть на терку.

5. Огурцы нарезать слайсами.

6. Лук измельчить и обжарить до золотистого цвета.

Формирование салата:

1. Лук и часть моркови перемешать. Выложить в форме дольки. Это будет основание и первый слой салата.

2. Второй слой: куриное филе.

3. Третий слой: сыр и желток.

4. Четвертый слой: маринованные грибы.

5. Пятый слой: белок.

6. Шестой слой: остальная морковь в виде декора.

При этом каждый слой салата нужно смазывать тонкой сеткой майонеза.

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