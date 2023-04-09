"Биг-мак" в лаваше: как приготовить популярный фаст-фуд дома

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
681
'Биг-мак' в лаваше: как приготовить популярный фаст-фуд дома

Биг-мак – это популярный фастфуд, который готовят из мясной котлеты, булки, зелени и соуса. Но в домашних условиях можно воспользоваться гораздо более простым способом и за основу выбрать лаваш. Готовится такое блюдо очень быстро – на сковороде.

Идея приготовления "Биг-мака" в лаваше опубликована на странице фудблогера Елены с ником alonka_good в Instagram.

''Биг-мак'' в лаваше: как приготовить популярный фаст-фуд дома

Ингредиенты:

  • тортилья (можно вырезать кружок из лаваша)
  • фарш
  • соль, перец
  • сыр
  • помидор
  • салат
  • соус тартар

Способ приготовления:

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''Биг-мак'' в лаваше: как приготовить популярный фаст-фуд дома

1. На тортилью выкладываем фарш.

2. Хорошо распределяем руками.

''Биг-мак'' в лаваше: как приготовить популярный фаст-фуд дома

3. Кладем на разогретую сковороду той стороной, где фарш.

4. Немного жарим и переворачиваем.

''Биг-мак'' в лаваше: как приготовить популярный фаст-фуд дома

5. Выкладываем сыр и помидоры.

6. Выкладываем салат.

''Биг-мак'' в лаваше: как приготовить популярный фаст-фуд дома

7. Сверху – несколько ложек соуса тартар.

8. Соединяем концы двух сторон и подаем в таком виде.

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