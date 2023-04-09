Биг-мак – это популярный фастфуд, который готовят из мясной котлеты, булки, зелени и соуса. Но в домашних условиях можно воспользоваться гораздо более простым способом и за основу выбрать лаваш. Готовится такое блюдо очень быстро – на сковороде.

Идея приготовления "Биг-мака" в лаваше опубликована на странице фудблогера Елены с ником alonka_good в Instagram.

Ингредиенты:

тортилья (можно вырезать кружок из лаваша)

фарш

соль, перец

сыр

помидор

салат

соус тартар

Способ приготовления:

Видео дня

1. На тортилью выкладываем фарш.

2. Хорошо распределяем руками.

3. Кладем на разогретую сковороду той стороной, где фарш.

4. Немного жарим и переворачиваем.

5. Выкладываем сыр и помидоры.

6. Выкладываем салат.

7. Сверху – несколько ложек соуса тартар.

8. Соединяем концы двух сторон и подаем в таком виде.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: