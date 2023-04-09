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"Биг-мак" в лаваше: как приготовить популярный фаст-фуд дома
Биг-мак – это популярный фастфуд, который готовят из мясной котлеты, булки, зелени и соуса. Но в домашних условиях можно воспользоваться гораздо более простым способом и за основу выбрать лаваш. Готовится такое блюдо очень быстро – на сковороде.
Идея приготовления "Биг-мака" в лаваше опубликована на странице фудблогера Елены с ником alonka_good в Instagram.
Ингредиенты:
- тортилья (можно вырезать кружок из лаваша)
- фарш
- соль, перец
- сыр
- помидор
- салат
- соус тартар
Способ приготовления:
1. На тортилью выкладываем фарш.
2. Хорошо распределяем руками.
3. Кладем на разогретую сковороду той стороной, где фарш.
4. Немного жарим и переворачиваем.
5. Выкладываем сыр и помидоры.
6. Выкладываем салат.
7. Сверху – несколько ложек соуса тартар.
8. Соединяем концы двух сторон и подаем в таком виде.
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