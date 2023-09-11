Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, тортов и запеканок. Еще из него можно сделать популярный Биг Мак, который по вкусу ничем не будет уступать классическому, но при этом будет намного легче, ведь он готовится без булочек.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом Биг Мака, который готовится в лаваше за считаные минуты.

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Ингредиенты:

фарш

лаваш круглый

капуста молодая

лук

огурец, помидор

сыр

соус для бургеров

Способ приготовления:

1. Лук поджарьте до золотистости.

2. Лаваш смажьте сырым фаршем, посыпьте специями и жарьте на сковороде до готовности фарша примерно 7 минут.

3. Далее выложите сыр и капусту, полейте соусом. Далее выложите лук, тоненько нарезанный огурец, помидор и накройте второй частью.

Разрежьте и можно есть!

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