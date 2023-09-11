Биг Мак в лаваше с фаршем, сыром и овощами за 10 минут: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Биг Мак в лаваше с фаршем, сыром и овощами за 10 минут: готовится элементарно

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, тортов и запеканок. Еще из него можно сделать популярный Биг Мак, который по вкусу ничем не будет уступать классическому, но при этом будет намного легче, ведь он готовится без булочек.

Вкусный биг мак в лаваше

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом Биг Мака, который готовится в лаваше за считаные минуты.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • фарш
  • лаваш круглый
  • капуста молодая
  • лук
  • огурец, помидор
  • сыр
  • соус для бургеров

Способ приготовления:

1. Лук поджарьте до золотистости.

2. Лаваш смажьте сырым фаршем, посыпьте специями и жарьте на сковороде до готовности фарша примерно 7 минут.

Приготовление закуски

3. Далее выложите сыр и капусту, полейте соусом. Далее выложите лук, тоненько нарезанный огурец, помидор и накройте второй частью.

Ингредиенты для приготовления

Разрежьте и можно есть!

Готовая закуска

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