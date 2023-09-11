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Биг Мак в лаваше с фаршем, сыром и овощами за 10 минут: готовится элементарно
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, тортов и запеканок. Еще из него можно сделать популярный Биг Мак, который по вкусу ничем не будет уступать классическому, но при этом будет намного легче, ведь он готовится без булочек.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом Биг Мака, который готовится в лаваше за считаные минуты.
Ингредиенты:
- фарш
- лаваш круглый
- капуста молодая
- лук
- огурец, помидор
- сыр
- соус для бургеров
Способ приготовления:
1. Лук поджарьте до золотистости.
2. Лаваш смажьте сырым фаршем, посыпьте специями и жарьте на сковороде до готовности фарша примерно 7 минут.
3. Далее выложите сыр и капусту, полейте соусом. Далее выложите лук, тоненько нарезанный огурец, помидор и накройте второй частью.
Разрежьте и можно есть!
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