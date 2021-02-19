Билл Гейтс посоветовал богачам есть искусственное мясо

Жители богатых стран должны питаться только искусственным мясом. Такого мнения придерживается миллиардер и филантроп Билл Гейтс. По его словам, переход на синтетическую говядину позволит сократить выбросы парниковых газов, которые влияют на глобальное изменение климата.

Об этом Гейтс написал в своей новой книге "Как избежать климатической катастрофы" (How to Avoid a Climate Disaster), пишет MIT Technology Review.

Билл Гейтс является инвестором компаний Beyond Meat и Memphis Meats, которые занимаются производством искусственного мяса. Миллиардер уверен, что вкус синтетического мяса со временем будет становиться лучше, поэтому призывает жителей богатых стран отказаться от обычного мяса.

"Я не думаю, что 80 беднейших стран мира будут есть синтетическую говядину. Я считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. К разнице вкусов можно привыкнуть", – говорит Гейтс.

Что же касается выбросов парниковых газов, которые называют одной из причин глобального потепления, то здесь основатель Microsoft говорит, что нужны "не только технологические решения, но и политическая воля". Билл Гейтс уверен, что при желании мировые власти могли бы повысить тарифы на выбросы углекислого газа, повысить стандарты чистого электричества и топлива, а также больше инвестировать в чистые технологии. И таким образом вред, который человечество наносит окружающей среде, существенно сократился бы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Билл Гейтс, который в 2015 году "предсказал" глобальную пандемию из-за распространения вируса, заговорил об еще двух серьезных угрозах человечеству.

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