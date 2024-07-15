Бисквит, который точно получится удачным: в чем секрет пышного теста
Признак удачного бисквита – это пышная и воздушная текстура. Такую выпечку далеко не всегда выходит приготовить идеально. Тесто оседает и выходит забитым. Но если воспользоваться следующей технологией – результат вас поразит.
Идея приготовления идеального бисквита опубликована на странице фудблогера Василисы Галин (lyna_pets) в Instagram. Коржи из такого теста станут отличным основанием для ваших любимых десертов.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- щепотка соли
- сахар – 180 мл.
- мука – 160 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- картофельный крахмал – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Разъемную форму застелить пергаментом только дно, обрезать лишний пергамент.
2. Включить духовой шкаф на 180 градусов.
3. Пока духовка греется – сделать тесто.
4. Взбить миксером яйца с сахаром и солью.
5. Всыпать понемногу просеянную муку, разрыхлитель, крахмал.
6. Аккуратно перемешать лопаткой вертикальными движениями.
7. Вылить пышную массу в форму.
8. Поставить в разогретую духовку (положение верх-низ, без вытяжки).
9. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут. Духовку не открывать первые 20 минут.
10. Готовность проверить зубочисткой.
11. Оставить бисквит в духовке до охлаждения.
12. Разрезать охлажденный бисквит можно на 3 коржа. Также его очень удобно замораживать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: