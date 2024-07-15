Признак удачного бисквита – это пышная и воздушная текстура. Такую выпечку далеко не всегда выходит приготовить идеально. Тесто оседает и выходит забитым. Но если воспользоваться следующей технологией – результат вас поразит.

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Идея приготовления идеального бисквита опубликована на странице фудблогера Василисы Галин (lyna_pets) в Instagram. Коржи из такого теста станут отличным основанием для ваших любимых десертов.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

щепотка соли

сахар – 180 мл.

мука – 160 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

картофельный крахмал – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Разъемную форму застелить пергаментом только дно, обрезать лишний пергамент.

2. Включить духовой шкаф на 180 градусов.

3. Пока духовка греется – сделать тесто.

4. Взбить миксером яйца с сахаром и солью.

5. Всыпать понемногу просеянную муку, разрыхлитель, крахмал.

6. Аккуратно перемешать лопаткой вертикальными движениями.

7. Вылить пышную массу в форму.

8. Поставить в разогретую духовку (положение верх-низ, без вытяжки).

9. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут. Духовку не открывать первые 20 минут.

10. Готовность проверить зубочисткой.

11. Оставить бисквит в духовке до охлаждения.

12. Разрезать охлажденный бисквит можно на 3 коржа. Также его очень удобно замораживать.

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