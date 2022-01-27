Бисквит, который всегда получается: самая простая технология

Идеальный бисквит на ощупь напоминает упругую подушку. И даже после охлаждения тесто не должно опадать. Если у вас не получается такого результата – стоит воспользоваться простой, но очень действенной технологией.

Ею поделилась фудблогер Оксана Пойшлая (o_poishla) на своей странице в Instagram. Этот способ состоит в том, что тесто нужно замешивать в несколько этапов, добавляя ингредиенты постепенно.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт

сахар – 170 г

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ванильный сахар бурбон

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч.л

масло – 3.ст.л

кипятка – 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Яйца поместить в большую емкость и взбивать миксером на самой высокой скорости 7-9 минут.

2. Медленно добавить сахар и взбивать еще 7-9 минут до образования светлой воздушной массы.

3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и осторожно перемешать лопаткой, движениями сверху-вниз.

4. Добавить масло, перемешать. Затем влить кипяток.

5. Перелить массу в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут в режиме верх–низ.

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