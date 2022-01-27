Бисквит, который всегда получается: самая простая технология
Идеальный бисквит на ощупь напоминает упругую подушку. И даже после охлаждения тесто не должно опадать. Если у вас не получается такого результата – стоит воспользоваться простой, но очень действенной технологией.
Ею поделилась фудблогер Оксана Пойшлая (o_poishla) на своей странице в Instagram. Этот способ состоит в том, что тесто нужно замешивать в несколько этапов, добавляя ингредиенты постепенно.
Ингредиенты:
яйца – 5 шт
сахар – 170 г
ванильный сахар бурбон
мука – 180 г
разрыхлитель – 1 ч.л
масло – 3.ст.л
кипятка – 3 ст.л
Способ приготовления:
1. Яйца поместить в большую емкость и взбивать миксером на самой высокой скорости 7-9 минут.
2. Медленно добавить сахар и взбивать еще 7-9 минут до образования светлой воздушной массы.
3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и осторожно перемешать лопаткой, движениями сверху-вниз.
4. Добавить масло, перемешать. Затем влить кипяток.
5. Перелить массу в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут в режиме верх–низ.
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